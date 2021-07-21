صدمة في صفوف بعثة مصر في اليابان «تفاصيل»

أكد أحمد شوبير حارس مرمى النادجي الأهلي السابق والإعلامى بقناة أون سبورت الحالي، عن ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل صفوف البعثة المصرية، المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا داخل صفوف بعثة مصر باليابان

وكتب شوبير على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي عبر فيس بوك: “أول حالة كورونا في البعثة المصرية في طوكيو في احدى اللعبات الفردية”.

كورونا تضرب طوكيو من جديد

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، اليوم الأربعاء، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشهدت قائمة المصابين تواجد رياضيا واحد فقط، ولا يقيم في القرية الأولمبية، وبلغ عدد الإصابات التي تم اكتشافها منذ بداية شهر يوليو الحالي غلى 75 حالة.

منتخب كرة القدم يختتم تدريباته اليوم

يختتم المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني للفريق، اليوم الأربعاء، تدريباته استعدادا لمقابلة منتخب إسبانيا ضمن منافسات أولى مبارياته في النسخة الجديدة من دورة الألعاب الأولمبية والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، وتبدأ فعالياتها غدا الخميس، على أن تستمر حتى يوم 8 من شهر أغسطس المقبل.

مواجهة من العيار الثقيل تنتظر منتخبنا الأولمبي أمام إسبانيا

يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع منتخب إسبانيا، غدا الخميس، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء على قناة بي إن سبورت المفتوحة.

يرتدي منتخبنا الأولمبي في مباراته أمام منتخب إسبانيا، القميص الأحمر والشورت والجورب الأسودين، بينما يرتدي منتخب إسبانيا الطاقم الأبيض بالكامل، في المباراة التي ستجمع المنتخبين غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة ونصف صباح بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

منتخب كرة اليد في مواجهة ودية مع بلاد الأندلس

يلتقي المنتخب الأول لرجال كرة اليد، اليوم الأربعاء، مع منافسه منتخب إسبانيا، في المباراة الودية التي تجمع الفريقين ضمن الاستعدادات لخوض بطولة دورة الأالعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وتضم مجموعة المنتخب الوطني لكرة اليد في أولمبياد طوكيو كل من المنتخبات التالية: منتخب الدنمارك - منتخب السويد - منتخب البرتغال - منتخب اليابان - منتخب البحرين.