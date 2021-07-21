/641523/العيد-عقدة-تاريخ-المنتخب-الوطني-في-الأعياد

سعى المنتخب المصري بقيادة شوقي غريب لتغيير فأل سئ إعتادت عليه المنتخبات المصرية في الأعياد، فاللحظات القاسية في الأعياد للمنتخبات المصرية أكثر من المناسبات السعيدة وذلك عندما يواجه إسبانيا في التاسعة والنصف من صباح الخميس في أولى مباريات الفراعنة في أولمبياد طوكيو٢٠٢٠، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أبرز نتائج الكرة المصرية خلال أيام العيد:

تاريخ مواجهات المنتخب الوطني في الأعياد

وتلقى المنتخب المصري الهزيمة الأولى في عيد الأضحى أمام منتخب الدنمارك وخسر وقتها بنتيجة 4-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ثاني أيام العيد. وودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2004 في تونس، وذلك بعد التعادل مع منتخب الكاميرون سلبيا في اللقاء الذي جمعهما ثالث أيام عيد الأضحى المبارك في لقاء كان تحتاج فيه الفراعنة للفوز من أجل التأهل.

الهزيمة الساحقة أمام منتخب غانا

لعل أبرز الصدمات في تاريخ الكرة المصرية هي الهزيمة الساحقة أمام منتخب غانا بنتيجة 6/1 في المباراة التي جمعتهما في العاصمة الغانية كوماسي في ذهاب الجولة الفاصلة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2014 التي أقيمت في البرازيل، وهي الهزيمة التي قضت على حلم المصريين في التأهل لكأس العالم.

وخسر المنتخب الوطني بقيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر أمام نظيره أوغندا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم الأخيرة روسيا 2018 وجاءت المباراة فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك عام 2017. الذكريات السيئة مع الأعياد لم تتوقف فكانت خسارة المنتخب الوطني في أول أيام عيد الفطر المبارك عام 2018 أمام منتخب أوروجواي بهدف دون رد خير مثال علي تلك العقدة الكروية.

قائمة المنتخب الأولمبي

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

في خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

في خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي