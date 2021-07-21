صور.. الزراعة: 20 ألف زائر لحديقة الحيوان فى ثانى أيام عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، استمرار حالة الطوارئ القصوى فى كل القطاعات الخدمية التابعة للوزارة ومعاملها، فضلا عن المجازر والحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة.





ووفقا لتقرير رسمى للهيئة العامة للخدمات البيطرية، بلغ إجمالى مذبوحات الأضاحى من الأبقار والجاموس والجمال والأغنام والماعز، والتى استقبلتها المجازر من المواطنين على مستوى الجمهورية خلال اليوم الثانى لعيد الأضحى حوالى 8.010 رؤوس، تم ذبحها بالمجان تحت إشراف طبى بيطرى كامل للتأكد من سلامة الأضحية، وبذلك يصبح إجمالى المذبوحات خلال العيد أكثر من 15 ألف و500 أضحية.



وفى سياق أخر، استقبلت حديقة الحيوان بالجيزة، فى ثانى أيام العيد، أكثر من 20 ألف زائر على مدار اليوم، ليصبح إجمالى ما استقبلته الحديقة خلال يومى العيد، اكثر من 38 زائرا، وذلك وسط الإجراءات الاحترازية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا، ومراعاة عدم التكدس، وتوفير كواشف الحرارة على مداخل الحديقة.



وتواصل غرفة العمليات بالإدارة المركزية لحماية الأراضى، التواصل مع مديريات الزراعة والإدارات الزراعية بالمحافظات، لمنع التعدى على الأراضى الزراعية، واستقبال الشكاوى والتفاعل معها فى حينه، إذ تم إزالة كل حالات التعدى على الأراضى الزراعية التى وقعت اليوم والبالغ عددها 45 حالة، تم إزالتها بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعديين.



ويستمر العمل فى المعامل التابعة لمركز البحوث الزراعية وهى المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، والمعمل المركزى للمبيدات، ومعامل معهد بحوث الصحة الحيوانية، فى أداء مهامها بشكل طبيعى طوال فترة الاجازة، بكامل طاقته، واستقبال العينات، وذلك حتى لا يتم التسبب فى تعطيل عمليات التصدير ومساعدة الجهات الرقابية بمواصلة أعمالها أثناء أجازة العيد، والحفاظ على سلامة الاغذية، كما يستمر العمل ايضا بالادارتين المركزيتين لإنتاج التقاوى، وفحص واعتماد التقاوى، ومحطات الأعداد والغربلة على مستوى الجمهورية، وخاصة فى حقول إنتاج الذرة.