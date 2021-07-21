شيخ الأزهر يعزى الملك سلمان فى وفاة الأميرة نوف بنت خالد 

جدة - نرمين السيد - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، فى وفاة المغفور لها بإذن الله، الأميرة نوف بنت خالد بن عبد الله آل سعود.





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