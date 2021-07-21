عاجل.. القوات البحرية تنقذ يخت شراعى سويسرى على متنه 10 أفراد فى مضيق تيران

جدة - نرمين السيد - تمكنت عناصر من القوات البحرية بنطاق الأسطول الجنوبى من إنقاذ طاقم يخت شراعى تعرض للجنوح على الشعب المرجانية بمضيق تيران بخليج العقبة فجر اليوم الأربعاء، فى إطار جهود القوات المسلحة فى دعم أعمال البحث والإنقاذ.





وأوضح بيان صحفى للمتحدث العسكرى، أنه وردت إشارة الاستغاثة من اليخت الذى يحمل الجنسية السويسرية وعلى متنه (10) أفراد (4 فرد فرنسى - 2 فرد سويسرى - 1 فرد أسبانى - 1 فرد دنماركى - 1 فرد إنجليزى - 1 فرد إسترالى).

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