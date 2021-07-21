تطورات جديدة لحالة ياسمين عبد العزيز الصحية

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شهدت الفنانة ياسمين عبد العزيز تطورا جديدا في حالتها الصحية بعدما تعرضت لأزمة مرضية مفاجأة دخلت على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات في المعادي.

دوت الخليج يكشف أخر تطورات حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

كشف وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز تطورا جديدا بشأن حالتها الصحية لافتا إلى خروجها من العناية المركزة، فكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قائلا: “الحمد لله خرجت من العنايه المركزه بفضل ربنا وكل الي بيحبوها بس مفيش “.

القصة كاملة لأزمة ياسمين عبد العزيز الصحية

وبدأ تدوال أزمة ياسمين عبد العزيز عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة عندما أعلن الفنان أحمد العوضي منذ ساعات قليلة عن خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية فكتل عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء.. اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".

بعدها كشف وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز عن تطورات جديدة في حالتها الصحية مشيرا إلى خطورتها ومطالبا بالدعاء لشقيقته، كتب وائل عبد العزيز عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، كاشفا عن تدهور حالة شقيقته الصحية دون التصريح بأي تفاصيل، فقال: “"صباح الخير.. انا كل الي هقدر اقوله دالواقتي ادعوا لياسمين حالتها خطرة".

ياسمين عبد العزيز ضحية لخطأ طبي

ثم كشف الفنان تامر مجدي عن دخول ياسمين عبد العزيز في غيبوبة من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشر صورة لياسمين وطالب جمهوره بالدعاء لها فكتب: "ياسمين دخلت ف غيبوبه تامه بقالها ١٤ ساعة بسبب خطأ طبي أثناء إجرأها عملية.. أرجوكم أرجوكم ادعولها.. الدعاء بيغير الأقدار.. ألطف بيها يارب"، وقال هاني العزب أنها تعرضت لخطأ طبي تسبب في تسبب في إصابتها بتسمم في الدم.

وقال سيد علي، خلال تقديمه برنامج «حضرة المواطن»، مساء الأحد كاشفا عن حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز: "ياسمين عبد العزيز كان عندها مشكلة في الرحم، وكانت تتابع مع دكتور كويس أوي، وكانت في مستشفى كويس أوي، ولكن وهي بتعمل المنظار حصل مشكلة في القولون، والقولون لأنه في فضلات وكده بتدخل في المعدة، فحصلها مشكلة، وقعدت في غرفة العمليات كتير جدا".

أضاف: "ياسمين عبد العزيز الآن في اللحظة التي أحدثكم فيها فاقت من الغيبوبة، وإن شاء الله هتخرج وهتبقى زي الفل، وألف سلامة يا فنانة يا جميلة، الأخطاء الطبية واردة في كل مكان في الدنيا، ولكن العملية زادت أوي الصراحة، اللي مش عارف يستخدم المنظار نقوله إيه؟".