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ننشر مواعيد عودة عمل البنك العربي الافريقي الدولي في عيد الاضحى المبارك 2021 ، حيث أن البعض ظن أن البنوك ستظل مغلقة فترة اجازة عيد الاضحى ولكن ننشر مواعيد عودة عمل البنك العربي الافريقي الدولي في العيد.

دوت الخليج مواعيد عودة عمل البنك العربي الافريقي الدولي سأل أحد عملاء البنك العربي الافريقي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، عن مواعيد عودة عمل البنك العربي الافريقي الدولي في العيد، وكتب: "فاتحين امتى في العيد". مواعيد عودة عمل البنك العربي الافريقي رد البنك العربي الافريقي الدولي، وكتب: "بمناسبة وقفه عرفات و عيد الاضحي المبارك فقد قرر تعطيل العمل بالبنك من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو و حتي الخميس الموافق 22 يوليو 2021 بينما يستمر دوام العمل بفروع البنك 7 ايام بالمولات و الفنادق بدءً من يوم الجمعه الموافق 23 يوليو و وفقا لساعات العمل الرسميه المعمول بها حاليا على ان يٌستأنف العمل بالبنك صباح يوم الاحد الموافق 25 يوليو 2021".

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