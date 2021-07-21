/641527/مستقبل-وطن-بأول-أيام-عيد-الأضحى-يقوم-بذبح-أضحية-العيد-وتوزيع-لحومها-بالجيزة

إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن ، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب ، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الامين العام والنائب الأول لرئيس الحزب ، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة

قام المهندس محمود سلامة امين الصناعة والتجارة بمحافظة الجيزة بذبح أضحية العيد وتوزيع لحومها بالكامل في أول أيام عيد الأضحى المبارك على الأسر الأكثر احتياجا المتعففين في منازلهم لإدخال السرور عليهم ابتهاجاً بحلول العيد. وصرح " محمود سلامه " أمين الصناعة والتجارة : انه دائماً نسعى لتقديم الدعم لكافة المواطنين وخاصة في المناسبات ونسعى للوصول إلى المستحقين المتعففين في منازلهم وإدخال السرور على الجميع ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة".

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