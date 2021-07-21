النائبة دعاء عريبي ورجل الأعمال أحمد منير يوزعان لحوم الأضاحي على عمال اليومية والنظافة في طنطا «صور»

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قامت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أمين عام حزب المؤتمر بالغربية ومساعد رئيس الحزب، بتدشين مبادرة «عيدنا معاكم»، بمشاركة رجل الأعمال أحمد منير، لتوزيع لحوم الأضاحي على عمال النظافة وعمال اليومية، بجميع أحياء مدينة طنطا، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

وقامت عريبي ومنير، بجولات بكافة أحياء طنطا، قاموا خلالها بتوزيع لحوم الأضاحي على عمال النظافة وعمال اليومية، لرسم الفرحة على وجوههم في هذه الأيام المباركة التي تمر علينا. وقالت النائبة دعاء عريبي، أن المبادرة جاءت لتقديم الشكر لمن يواصلون العمل ليلا ونهارا لكي تظهر مدينة طنطا في أبهى صورها، كما أنها رسالة دعم لهم لما يقدمونه من جهد، كذلك تأتي المبادرة في إطار تنفيذ توجهات الدولة بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين. وتوجهت عريبي بالشكر لرئيس حي أول طنطا عادل داود ومحمود عيسي رئيس حي ثان، على جهودهم ومتابعتهم للحملة، وتسهيل عملها.

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