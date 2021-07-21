مجلة التايم الأمريكية تختار مدينة القاهرة من أفضل وجهات العالم لعام 2021

جدة - نرمين السيد - اختارت مجلة (التايم) الأمريكية، فى تصنيفها السنوي، مدينة القاهرة لتكون ضمن قائمة أفضل 100 وجهة استثنائية فى العالم لعام 2021، تدعو العالم لزيارتها، والتى شملت عددا من مدن العالم، منها مدن: أثينا فى اليونان، وبرلين فى ألمانيا، وكان فى فرنسا، ولاس فيجاس فى أمريكا، ومدريد فى أسبانيا.





يأتى اختيار مدينة القاهرة وفقا لهذا التصنيف بسبب بناء المتحف المصرى الكبير والذى ينتظر العالم افتتاحه قريباً، بالإضافة إلى إقامة ممشى أهل مصر على كورنيش النيل وعدد من فنادق الضيافة رفيعة المستوى. وقد وقع اختيار مجلة (التايم) على قائمة هذه الأماكن بناء على ترشيحات من مراسلى المجلة من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على أولئك الذين يقدمون تجارب جديدة ومثيرة. وتعتبر هذه هى السنة الثالثة التى تقوم فيها المجلة بإعداد قائمة لأفضل الأماكن فى العالم والتى قامت بها المجلة تكريماً للقائمين على صناعة السياحة والسفر والذين استطاعوا وسط ظروف استثنائية التكيف والبناء والابتكار، بالاضافة الى تسليط الضوء على الإبداع والتنشيط والترويج للوجهات فى جميع أنحاء العالم.

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