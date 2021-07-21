اتحاد الكرة فى بيان رسمى للاعبى المنتخب الأولمبى: نثق فى قدراتكم

حث مسئولى الاتحاد المصري لكرة القدم لاعبي المنتخب الوطني الأولمبي على بذل أقصى امكاناتهم وجهدهم لتقديم صورة مشرفة لهم وللكرة المصرية خلال دورة الألعاب الأولمبية.

أضاف مسئولى اتحاد الكرة الذي تحدث للاعبين - قبل يوم من انطلاق مشوارهم الأولمبي غدًا بلقاء أسبانيا - نعلم جيدًا أن قرعة مسابقة كرة القدم في الأولمبياد قد أوقعتنا في أقوى مجموعة بالدورة بما تضمه معنا من بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية أسبانيا والأرجنتين بالإضافة إلى استراليا التي لا يستهان بها رغم احتلالها المركز الثالث آسيويا، إلا أنكم في الوقت نفسه أبطال أفريقيا عن جدارة واستحقاق ويقع عليكم عبء تمثيل القارة السوداء أفضل تمثيل أمام العالم في مواجهة أبطال أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا.

وقال مسئولي الاتحاد المصري للاعبين أيضًا: نثق كل الثقة في إمكاناتكم وقدرتكم على إحداث الفارق وتشريف بلدكم وإسعاد جماهيركم، وأضاف: إننا بالفعل لدينا أمل كبير بكم، وهو الأمر الذي جعل من تلبية كل احتياجاتكم أمر حتمي لدى اتحاد كرة القدم، ولم تكن كل الملايين التي صرفها اتحاد الكرة على الفريق منذ نشأته حتى الآن إلا واجب حتمي عليه كاتحاد وأنتم تحملون علم بلادكم كسائر المنتخبات الوطنية وثقة في هذا الفريق وجهازه الفني ولاعبيه، وقدرتهم وامكاناتهم.

وقال أيضًا: إن اطار الأمل الذي يحدونا جعل حرص اتحاد الكرة على الوفاء باحتياجات المنتخب الأولمبي يمتد إلى كل شئ، كما لم يتردد الاتحاد في حجز طائرة خاصة للفريق حتى اليابان وتأمين رحلة مجموعة اللاعبين التي شاركت بنجاح في نهائي أبطال افريقيا الذي فاز به الأهلي وانضموا إلى الفريق في اليابان ، وهو يعكس التعاون الكبير بين الاتحاد وسائر الأندية التي وافقت على آداء بعض مبارياتها المحلية من دون اللاعبين المختارين للمنتخب الأولمبي.

وأشار مسئولي الاتحاد المصري في حديثه للاعبين إلى أن اتحاد الكرة يجد سعادة بالغة وهو يؤدي لمنتخباته الوطنية كل هذه الأمور كما اعتاد رافعًا عن كاهل الدولة أي أعباء تخص كرة القدم، وهو أمر واجب علينا ، بل سعينا لمساعدة البعثة الأولمبية بكل ما تمثله من لعبات أخرى بكل ما استطعنا تقديمه كواجب وطني نسعد بآدائه، متمنيًا التوفيق لكل شباب وشابات مصر المشاركين في الدورة.

يذكر أن ميزانية المنتخب الوطني الأولمبي بلغت رقما كبيرًا كان آخرها قيمة استئجار طائرة خاصة للفريق إلى طوكيو، كما عمد الاتحاد المصري لكرة القدم إلى سفر طاقم الفريق بالكامل مع كل معداته الفنية والطبية على نفقة الاتحاد من أجل دعمه بكل أسباب التفوق، بالإضافة إلى سداد كل مستحقات أعضاء الفريق وعدم وجود أي متأخرات للاعبيه، حيث تم صرف حتى مكافآت آخر المباريات الودية التي لعبها الفريق الشهر الماضي أمام جنوب افريقيا.