/641534/جيهان-بيومي-تعليقا-على-فشل-أثيوبيا-في-ملئ-سد-النهضة-حديث-السيسي-طمأن-المواطنين

صرحت النائبة جيهان بيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب انها تثق تماما في القيادة السياسية المتمثلة في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحبه لمصر الذي لايضاهيه شئ ، وعندما تحدث سيادته قائلا: متقلقوش يامصريين كان ذلك رسالة للشعب.

ادارة أزمة سد النهضة

واشادت ايضا "بيومي" في تصريح خاص لـ دوت الخليج بحرفية الخارجية المصرية التى تدير ملف سد النهضة، مضيفه أن منسوب بحيرة سد النهضة وصل إلى 573 مترا، وهو ما يعنى فشل المخططات الإثيوبية لتخزين 13.5 مليار متر مكعب إضافة للـ5 مليارات متر مكعب المخزنة في الملء الأول، بإجمالى 18.5 مليار متر مكعب.

يذكر انه كان اعلن وزير الرى الإثيوبى سيليشي بيكيلي، إنه إذا استمرت وتيرة ملء السد بهذه الطريقة فإنه ستكتمل عملية الملء خلال 13 عاما، وكانت أثيوبيا قد أعلنت من قبل اكتمال الملء الثانى للسد، فيما أكد الخبراء فشل عمليات اكتمال الملء الثانى، وهذا ما أكده وزير الرأى الأثيوبى خلال تصريحات إعلامية.