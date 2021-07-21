/641537/الدفع-بـ-4-سيارات-للسيطرة-على-حريق-هائل-داخل-شقة-سكنية-بالجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية في منطقة المنيب، بدون وقوع أى إصابات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حريق هائل داخل شقة سكنية في المنيب

دون إصابات بشرية

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة المنيب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية والحناية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بـ 4 سيارات، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وفي سياق أخر كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك» يتضمن تضرر شخص عجوز من نجله، مدعياً تعديه عليه بالضرب وإحداث إصابته وصدور حكم قضائي نهائي ضده، ومؤخراً احتجزه بغرفة سكنية بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

تحديد شخصية المعنيين بمقطع الفيديو

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن تحديد شخصية المعنيين بمقطع الفيديو، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة المذكورين، وتم التقابل مع الشاكي، وأتضح عدم احتجازه، وبسؤاله قرر تضرره من ابنه لتعديه عليه بالضرب وإساءة معاملته، وأن المشكو في حقه حصل ضده على حكم قضائي في قضية، وعارض في الحكم الصادر ضده لجلسة 4/9/2021 .

وباستدعاء المشكو في حقه، قرر بوجود مشاكل بينه وبين والده بعد وفاة والدته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.