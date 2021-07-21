/641538/ألهمت-جميع-حركات-التحرر- في-العالم-رئيس-الشيوخ-يهنئ-الرئيس-السيسي-بذكرى ثورة-٢٣-يوليو
بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة ثورة ٢٣ يوليو.
برقية التهنئة
وجاء في نص البرقية:” تحية اعزاز وتقدير لشخصكم الكريم ، و بعد اسمحوا لي بإسمي وبإسم أعضاء مجلس الشيوخ أن أهدي سيادتكم خالص التهنئة القلبية بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو ، التي تعيش في وجدان الشعب المصرى، صاحب أقدم الحضارات والتي ألهمت جميع حركات التحرر في العالم والشعوب المتطلعة للحرية، فتحققت لها أهدافها في التحرر والاستقلال والتخلص من الاستعمار، و سوف تبقى حية في وجدان كل الأجيال، تذكرنا بأن مصر قد ملكت إرادتها، و أبرزت أصالة الشعب المصري الذي عاش لا يقبل المساس بوطنه و بديمقراطيته”.
وتابع رئيس مجلس الشيوخ:” ومما لا شك فيه أن مسيرتكم، مسيرة عطاء متواصلة يشهدها المواطن المصري وندعو الله عز وجل أن يتحقق على أيديكم المستقبل المشرف الذي نتطلع إليه جميعاً”.
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