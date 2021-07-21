/641541/الزمالك-يتدرب-على-فترتين-بمعسكر-الإسكندرية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض الفريق لتدريبه أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين على فترتين صباحية ومسائية خلال معسكر الفريق ببرج العرب، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

استعداد الزمالك لمواجهة غزل المحلة

ويستعد الزمالك للقاء غزل المحلة المقرر له يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وأبها السعودي يومي ٢٦ و٢٩ أغسطس الجاري على الترتيب.

عودة فريق الزمالك إلى القاهرة

وسيستمر الفريق في معسكره حتى يوم ٢ أغسطس المقبل، قبل أن يعود إلى القاهرة للانتظام في معسكر جديد استعدادا لمباراة غزل المحلة، ويعود الزمالك بعد المباراة إلى الإسكندرية مرة أخرى عقب لقاء المحلة للانتظام في معسكر جديد استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم ٦ أغسطس المقبل ، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري

حافلة الزمالك إلى الاسكندرية

تحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى الإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب، ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وأبها السعودي يومي ٢٦ و٢٩ أغسطس الجاري على الترتيب.

وسيستمر الفريق في معسكره حتى يوم ٢ أغسطس المقبل، قبل أن يعود إلى القاهرة للانتظام في معسكر جديد استعدادا لمباراة غزل المحلة، ويعود الزمالك بعد المباراة إلى الإسكندرية مرة أخرى عقب لقاء المحلة للانتظام في معسكر جديد استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم ٦ أغسطس المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري.

ومن المتوقع أن يبدأ بتريس كارتيرون مباراة الزمالك أمام غزل المحلة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمود جنش.

خط الدفاع : محمود الونش، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي، وحمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، محمود شيكابالا، أشرف بن شرقي، وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.