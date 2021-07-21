محافظ شمال سيناء يتابع جهود رفع القمامة ومخلفات ذبح الأضاحى

جدة - نرمين السيد - وأكد المحافظ فى بيان اليوم، أن أعمال النظافة ورفع مخلفات ذبيح الأضاحى متواصلة من خلال مجموعات العمل من شركة النظافة والمدن والأحياء، حيث جرى التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، خاصة مدينة العريش العاصمة.

وأكد المحافظ على تكثيف الحملات اليومية من خلال رؤساء مجالس المدن ومأمورى أقسام الشرطة لتنفيذ التوجيهات الصادرة بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.

وشدد المحافظ على استمرار غرفة عمليات كل جهة فى موافاة غرفة عمليات المحافظة بتقرير دورى عن الأحداث كل ساعتين، تمهيدا لإبلاغ غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية والإبلاغ الفورى لأية مخالفات أو أزمات يتم رصدها، لافتًا إلى عدم تلقى الغرفة أى إخطارات أو شكاوى أو بلاغات حتى اللحظة.

وأكد المحافظ مجددا، توافر المواد الغذائية ومستلزمات العيد، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية، مشيدًا بالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية.