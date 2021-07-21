رئيس قضايا الدولة يهنئ السيسى والشعب المصرى بذكرى ثورة يوليو

جدة - نرمين السيد - بعث رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين مصطفى فتحى، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشارى الهيئة، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصري، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.





وأكد رئيس قضايا الدولة فى البرقية، أن تلك الثورة قضت على الاستعمار وأعوانه، واستطاعت أن تعيد لمصر استقلالها من التبعية ومن التخلف، وكانت نبراسا أضاء بنور الحرية والاستقلال العديد من الدول العربية والأفريقية ودول العالم الثالث.

وقال: "سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا قيادة وشعبًا من أعداء النجاح والتقدم، وأن يحقق لبلدنا الازدهار والاستقرار والتقدم فى شتى المجالات فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية".