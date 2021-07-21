رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة الذكرى 69 لثورة 23 يوليو

جدة - نرمين السيد - وجاء فى البرقية: "الرئيس عبدالفتاح السيسى.. تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم، وبعد.. اسمحوا لى باسمى وباسم أعضاء مجلس الشيوخ أن أهدى سيادتكم خالص التهنئة القلبية بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو، التى تعيش فى وجدان الشعب المصرى، صاحب أقدم الحضارات والتى ألهمت جميع حركات التحرر فى العالم والشعوب المتطلعة للحرية، فتحققت لها أهدافها فى التحرر والاستقلال والتخلص من الاستعمار، وسوف تبقى حية فى وجدان كل الأجيال، تذكرنا بأن مصر قد ملكت إرادتها، وأبرزت أصالة الشعب المصرى الذى عاش لا يقبل المساس بوطنه وبديمقراطيته".

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: "ومما لا شك فيه أن مسيرتكم، مسيرة عطاء متواصلة يشهدها المواطن المصرى وندعو الله عز وجل أن يتحقق على أيديكم المستقبل المشرف الذى نتطلع إليه جميعا.. وكل عام وانتم بخير".