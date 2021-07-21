برقم اللوحة اونلاين يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - الاستعلام عن مخالفات المرور 2021, بات من أسهل الخدمات المرورية التي تجري عبر الإنترنت، والتي تتم عبر موقع مخالفات نيابة المرور. ولكن يجب أولاً إتباع بعض الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، والتي نتناولها لكم بالشرح في هذا الموضوع، فقط عليك توفير بيانات دقيقة للمستعلم، والمستعلم عنه، مثل؛ رقم لوحة السيارة، ورقم بطاقة اثبات الشخصية.

خدمات موقع نيابة المرور

يقدم موقع النيابة العامة المصرية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والجهات المعنية بذلك. خدمات مرورية هامة للمواطنين عبر الإنترنت. والتي من أهمها خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2021, كما تجدر الإشارة إلى تقديم هذه الخدمات بدون تحصيل رسوم خدمة، والتي تتمثل في؛

– خدمة ارسال نموذج تظلمات.

– خدمة متابعة الطلبات.

– استعلام مخالفات المرور.

– دفع الغرامات المسجلة.

– وكذلك خدمة التصالح الفوري.

لائحة مخالفات يعاقب عليها جنائياً

يحتوي قانون المرور الجديد في مصر، على العديد من الضوابط والشروط، والتي يجب على العامة اتباعها بعدم التعرض للمسائلة القانونية. وعليه فقد شدد القانون بعض مخالفات المرور الشائعة، لتكون تتضمن عقوبة جنائية تصل إلى الحبس والغرامة، نظراً لكونها تعرض حياة المواطنين للخطر، والتي منها؛

– سير قائد السيارة في اتجاه معاكس.

– تعطيل حركة المرور بقصد ذلك.

– كسر الإشارة المرورية.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021

الآن يمكن الاستعلام على المخالفات المرورية، باتباع خطوات بسيطة عبر موقع النيابة العامة الالكتروني. ولكن وجب التنويه إلي ضرورة التأكد من صحة البيانات المدرجة قبل بدأ عملية الاستعلام، والتي تتمثل فيما يلي؛

– نقر رابط نيابة المرور الإلكتروني.

– إختيار خانة الاستعلام عن مخالفات المرور 2021.

– كتابة بيانات مالك السيارة، ورقم اللوحة.

– مرجعتها جيداً ثم نقر “استعلام”.