/641543/لجنه-عاجلة-للسيطرة-على-التلوث-الزيتى-بشاطئ-المناخ-ببورسعيد-صور

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، باصدتر توجيهات لتشكيل لجنة عاجلة لإتخاذ الإجراءات الفورية للسيطرة على التلوث الزيتى الذى ظهر بشواطئ منطقة المناخ ببورسعيد.

و تم على الفور دفع لجنة مشكلة من غرفة العمليات المركزية والفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة التابع للوزارة بشرق الدلتا بالتعاون مع محافظة بورسعيد لمعاينة الموقف وإتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم الدفع بمركز التلوث التابع لقناة السويس للتعامل مع التلوث الموجود علي الشاطئ والبدء فى إجراءات المكافحة. كذلك قامت اللجنه المشكلة بالتنسيق مع هيئة قناة السويس للتفتيش علي المراكب الموجودة في منطقة الانتظار لأخذ العينات من المصادر المحتملة ومقارنتها مع الزيت الموجود علي الشاطئ، للتعرف على المتسبب وإتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

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