يعد تداول صورهم.. مي حلمي تكشف حقيقة ارتباطها بحسن شاكوش

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دوت الخليج يكشف حقيقة ارتباط مي حلمي بحسن شاكوش

نفت الاعلامية مي حلمي حقيقة ارتباطها بحسن شاكوش من خلال خاصية استوري عبر موقع تبادل الصور والفيدويها انستجرام، اذ كتبت معربة عن استيائها: “خلصتوا أخبار.. الأسبوع الجاي عندي إعلان مع حد من زمايلي بردو هصحى من النوم الاقيكم خاطبني ليه، وما زلت عند كلامي لما أحب أقول هو مين هقول”.

وتابعت حلمي: "ده قراري، يرجعلي بعد إذنكم، بس مش كل ما حد يتصور معايا ولا أعمل إعلان ولا أشوف زمايلي ولا ولا يبقى مرتبطين، نهدي بقى الأخبار وإشاعات بقالكم اسبوعين مش مريحين مش فاهمة ليه، هو انا قاعدة في بيتكم، وعاوزين تخلصوا مني”.

مي حلمي تعلن اعتزالها من مواقع التواصل الاجتماعي

وشاركت مي حلمي ستوري اخرى مع متابعيها على انستجرام، كاشفة عن اعتزالها السوشيال ميديا، فقالت: “وآدي السوشيال ميديا حبة بقا"، ووضعت رمز باب مغلق، تعبيرا منها عن إغلاقها حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

مي حلمي تتعرض لشائعة ارتباط أخرى بتامر شلتوت

لم تكن هذه المرة الأولى تتعرض مي حلمي لشائعة ارتباط اذ اننشر مؤخرا شائعات تفيد بوجود علاقة عاطفية بين مذيعة الراديو مي حلمي والفنان تامر شلتوت، بعدما نشر االأخير صورة تجمعمها سويا داخل طائرة واكتفى بالتعليق عليها بإيموشن «قلب»، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

ومن ثم كتبت مي حلمي، عبر خاصية ستوري بموقعها الخاص على انستجرام مهاجمة شلتوت دون ذكر اسمه: "كل واحد عاوز يركب التريند ومبياخدش باله من أذيته لغيره بحب زمايلي وبحترمهم جدا لكن مش طبيعي بعد إعلاني لارتباطي بيومين تيجي تتصور معايا في الطيارة بالصدفة وتحط قلب على الصورة وتسيب عنصر التشويق للجمهور مافيش إحساس بالغير؟

وتابعت: "كان ممكن زي ما وضحت للناس بعد سبع ساعات كنت تكتب صدفة حلوة زميلتي مي أوقع، أنا بحب الكل ومبحبش أشوف الناس وحشة، ماكنتش مستاهلة القصة عشان حبة أخبار مالهمش لازمة غير أنهم يضروني في نفسيتي مش أكتر وقت فرحتي، معرفش كان المفروض اتصرف ازاي كنت أرفض الصورة".

اختتمت مي حديثها موجهة كلامها إلى جمهورها: "إلى عيلتي العزيزة المحبة مانزلتش أخبار من عندي ماتصدقوش غيري وأرجوكم احترموا قراري في أني أعمل بيت وعيلة في هدوء دون زحام البشر".