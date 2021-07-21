فيديوجراف- العلمين الجديدة من حقل ألغام إلى مدينة ساحرة

جدة - نرمين السيد - أصبحت العلمين الجديدة أول مدينة مليونية بالساحل الشمالى وإحدى مدن الجيل الرابع.



جدة - نرمين السيد - أصبحت العلمين الجديدة أول مدينة مليونية بالساحل الشمالى وإحدى مدن الجيل الرابع. ويرصد "دوت الخليج" تحول مدينة العلمين الجديدة فى الفيديو جراف التالى: وجار تنفيذ أعمال التشطيبات لـ15 برجًا بالمرحلة الأولى بالمدينة.

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