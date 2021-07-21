رابط تقديم كلية الشرطة 2021 تقديم أكاديمية الشرطة 2021/2022 academy.moi.gov.eg

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عمر شويل - جدة رابط تقديم كلية الشرطة 2021، زاد البحث في الفترة الأخيرة في جميع انحاء جمهورية مصر العربية عن تقديم كلية الشرطة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، حيث يطمح مئات الطلاب من الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية بالالتحاق بكلية الشرطة، والانضمام لواحدة من أهم وأعرق المؤسسات المصرية، فتابعوا معنا للمزيد من التفاصيل.

كلية الشرطة المصرية 2021

وقد أعلنت أكاديمية الشرطة المصرية عن فتح باب تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة، وهذا للطلاب خريجين الثانوية العامة والثانوية الأزهرية المصرية، وهذا بعدما أعلن السيد وزير الداخلية اللواء محمد توفيق عن قبول دفعة طلاب جديدة لأكاديمية الشرطة المصرية للعام الدراسي الجديد 2021/2022.

ويريد الكثير من الطلاب معرفة طريقة وموعد التقديم لكلية الشرطة، وهذا الذي سنتحدث به بالتفصيل في مقالنا فتابعوا معنا.

موعد تقديم أكاديمية الشرطة 2021

وقد أعلنت وزارة الداخلية عن مواعيد التقديم بالنسبة للراغبين في تقديم طلبات الانضمام لأكادميمية الشرطة هذا العام، حيث يمكن للطلاب من كلا المرحلتين الثانوية العامة والأزهرية التقديم على كلية الشرطة، كما يمكن لخريجي العام الماضي 2020 من الشهادة الثانوية العامة أو الأزهرية التقديم، وهذا كالآتي:

خريجي عام 2020 ثانوية عامة أو أزهرية الحاصلين على مجموع 65% كحد أدني: من يوم الثلاثاء 20/7/2021 حتى يوم الخميس 12/82021، واتقديم عبر الإنترنت.

طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها 2021: من يوم الخميس 12/8/2021 حتى يوم الاثنين 6/9/2021، والتقديم عبر الإنترنت.

الطلاب الحاصلين على الثانوية من الخارج أو الدبلومات الأجنبية أو مدارس المتفوقين: من يوم السبت 21/82021، حتى يوم الخميس 19/6/2021، والتقديم في مكتب التنسيق بداخل الإكاديمية.

رابط التقديم بكلية الشرطة 2021

ويمكن للراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة تسجيل طلب الالتحاق بأكاديمية الشرطة للعام الدراسي 2021/2022 بكل سهولة إلكترونيا، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية، فتابعوا معنا: