/641546/تفاصيل-شهادة-الحصاد-من-البنك-الزراعي-المصرى

يسأل المواطنون عن شهادة الحصاد من البنك الزراعي المصرى وهي من شهادات البنك الزراعي المصري الذي يحتاج إليها العملاء، ولها فائدة جيدة للعملاء. حيث يقدم البنك الزراعى المصري شهادة الحصاد بعائد شهري يصل إلى 11% سنويا والذي يعد أعلي عائد يقدمه البنك الزراعى المصري.

تفاصيل شهادة الحصاد من البنك الزراعي المصرى دورية الصرف في البنك الزراعي المصرى: يصرف العائد شهريا. مدة الشهادة: 3 سنوات. الحد الأدنى لشراء الشهادات: IOOO جنيه. الفائدة من البنك الزراعي المصرى: 11% سنويا. نوع الفائدة: ثابتة طوال مدة الشهادة.

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