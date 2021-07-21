/641547/تفعيل-وسيلة-التصديق-من-بنك-مصر-في-التسجيل-لخدمات-الإنترنت-والموبايل-البنكي

يسأل العملاء عن تفعيل وسيلة التصديق من بنك مصر في التسجيل لخدمات الإنترنت والموبايل البنكي وذلك للعملاء الأفراد يوجد إعدادين متاحين من النظام لتسجيل العميل تفعيل وسيلة التصديق من بنك مصر في التسجيل لخدمات الإنترنت والموبايل البنكي(التسجيل الذاتي بواسطة العميل أو التسجيل بواسطة البنك).

دوت الخليج تفعيل وسيلة التصديق من بنك مصر تتجه إدارة البنك إلى توجيه العملاء الى التسجيل الذاتي بالخدمة كجزء من استراتيجية البنوك التجارية تجاه العملاء، ما لم يطلب العميل خلاف ذلك تفعيل وسيلة التصديق من بنك مصر في التسجيل لخدمات الإنترنت والموبايل البنكي. تفعيل وسيلة التصديق تحميل برنامج SOFT TOKEN على الموبايل من Google Play أو App Store وفقاً لنوع الموبايل. يقوم العميل باختيار تفعيل SOFT TOKEN من داخل نظام الإنترنت البنكي. سيقوم النظام بإرسال كلمة سرية مؤقتة OTP للعميل للتأكيد واستكمال ربط SOFT TOKEN. بعد ظهورQR CODE يقوم العميل بعملSCAN من داخل برنامج SOFT TOKEN لإتمام التفعيل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفعيل وسيلة التصديق من بنك مصر في التسجيل لخدمات الإنترنت والموبايل البنكي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.