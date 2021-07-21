/641544/تعرف-على-طاقم-تحكيم-مباراة-المنتخب-الأولمبي-أمام-إسبانيا-في-أولمبياد-طوكيو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا"، عن تولي طاقم تحكيم أردني إدارة مباراة المنتخب الوطني الأولمبي ومنتخب إسبانيا، ضمن منافسات دور المجموعات للنسخة الجديدة من دورة الألعاب الصيفية والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو، وتقام المباراة غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا، ويعرض دوت الخليج أسماء طاقم تحكيم المباراة:

طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر الأولمبي وإسبانيا

يتولى قيادة المباراة حكم الساحة الأردني أدهم مخادمة، ويعاونه أحمد الرالي كمساعد أول ومحمد الكلاف كمساعد ثان، وهيرويوكي كحكم رابع، والتشيكي داجمارا دامكوفا والإيطالي جوي ريتزولي في قيادة تقنية حكم الفيديو، فيما يكون خالد نصار، منسقًا للمباراة.

مشوار أدهم مخادمة في التحكيم الدولي

يعد أدهم مخادمة صاحب الـ 34 عام، بعد تولية حكم ساحة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب إسبانيا، هو حكم الساحة العربي الوحيد في أولمبياد طوكيو، وظهر مخادمة في العديد من المباريات الدولية مثل تصفيات المنطقة الآسيوية لكأس العالم 2018 في روسيا وكأس آسيا وكأس العالم تحت 20 سنة في بولندا، حيث أنه بدأ تحكيم المباريات الدولية منذ عام 2013.

منتخب كرة القدم يختتم تدريباته اليوم

يختتم المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني للفريق، اليوم الأربعاء، تدريباته استعدادا لمقابلة منتخب إسبانيا ضمن منافسات أولى مبارياته في النسخة الجديدة من دورة الألعاب الأولمبية والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، وتبدأ فعالياتها غدا الخميس، على أن تستمر حتى يوم 8 من شهر أغسطس المقبل.

مواجهة من العيار الثقيل تنتظر منتخبنا الأولمبي أمام إسبانيا

يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع منتخب إسبانيا، غدا الخميس، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء على قناة بي إن سبورت المفتوحة.

يرتدي منتخبنا الأولمبي في مباراته أمام منتخب إسبانيا، القميص الأحمر والشورت والجورب الأسودين، بينما يرتدي منتخب إسبانيا الطاقم الأبيض بالكامل، في المباراة التي ستجمع المنتخبين غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة ونصف صباح بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.