جدة - نرمين السيد - أشادت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، بحلول مصر على المركز الرابع فى مؤشر "عودة الحياة إلى طبيعتها" بعد كورونا، والذى تجريه مجلة "الإيكونوميست" البريطانية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة التعاون: مصر الرابعة عالميا بمؤشر إيكونوميست لعودة الحياة بعد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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