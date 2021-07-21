محافظة الجيزة: ضبط مخالفات ذبح وغرامات على المخالفين بالطالبية والدقى

جدة - نرمين السيد - واصلت محافظة الجيزة تنفيذ حملاتها للتأكد من الالتزام بالإجراءات المُنظمة لعملية الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث جرى ضبط عدد من حالات الذبح فى شوارع الطالبية والدقى، وتوقيع غرامات على المخالفين.





تأتى الحملات فى ضوء تكليفات المحافظ أحمد راشد لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية خلال أيام العيد والتأكد من تطبيق الإجراءات الخاصة بحظر الذبح فى الشوارع والطرق وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لما يعسكه ذلك من تأثير سلبى على البيئة وفتح المجازر بالمجان. وبحسب بيان صدر عن المحافظة، اليوم الأربعاء، تابع المحافظ مجهودات حى الطالبية، تحت إشراف رئيس الحى أشرف تامر، فى ضبط عدد من حالات الذبح فى الشوارع اليوم ورفع الإشغالات وتحصيل غرامات على المخالفين. كما تابع محافظ الجيزة مجهودات حى الدقى فى ضبط وتحرير 4 محاضر بيئة لمخالفة الذبح خارج المجزر و6 محاضر إشغال للطريق العام تحت إشراف أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى.

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