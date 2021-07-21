/641552/برلمانية-تحذر-من-التهاون-في-الإجراءات-الاحترازية-خلال-إجازة-عيد-الأضحى

أكدت دكتورة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على أهمية متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، لا سيما في احتفالات أبناء المحافظة بعيد الأضحى المبارك، موضحة أن فترة الاعياد والمناسبات تزداد بها أعداد الإصابات على الرغم من التقدم الملحوظ الذي أحرزته الدولة وتراجع نسبة الإصابات بشكل كبير مقارنة بالسابق.

عدم التهاون في الاجراءات الإحترازية

قالت النائبة مع دخول الأعياد تتزايد فرص التزاور بين المواطنين، وكذلك الخروجات والفسح والتنزه في الأماكن العامة مما قد يكون سببا في زيادة أعداد المصابين، وأشارت النائبة عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أنه على الرغم من تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلا أن الخطر ما زال قائما، وعلينا توخي الحذر.

وأكدت أن انخفاض الأعداد أمر جيد، إلا أنه لا يدفعنا للتراجع عن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من مراعاة التباعد الجسدي وارتداء الكمامات وكذلك استخدام المواد المطهرة، منعا لحدوث ارتداد في أعداد المصابين.