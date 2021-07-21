فيديو.. وزير الأوقاف يحذر من التصوير خلال توزيع لحوم الأضاحى

جدة - نرمين السيد -
وأضاف جمعة، خلال مقطع فيديو نشر عبر موقع "يوتيوب": "نحن جميعا نعمل بفضل الله، ونحن نعمل لوجه الله عز وجل، وعلينا أن نتذكر دائما أن غنى اليوم قد يكون فقير الغد، وأن فقير اليوم قد يكون غنى الغد، فعلى المعطى أن يجعل نفسه فى موقع الآخذ".
وأعلن وزير الأوقاف، أن مبيعات صكوك أضاحى الأوقاف من المديريات فقط هذا العام بلغت حتى تاريخه نحو 107 ملايين جنيه، بزيادة 27 مليون جنيه عن العام الماضى.
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