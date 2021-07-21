عبدالغفار يتلقى تقريرا حول اجتماع نظم الجودة بالمنظمة الإفريقية للمترولوجيا

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا من نهى عماد خالد رئيس المعهد القومى للمعايرة، حول رئاستها اجتماع لجنة نظم الجودة TCQS بالمنظمة الإفريقية للمترولوجيا AFRIMETS عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خلال الفترة من 7 إلى 8 يوليو الجارى، بحضور ممثلى كل من ( مصر - المغرب - تونس - جنوب إفريقيا - غانا - كينيا - بتسوانا - ناميبيا - تنزانيا الاتحادية - زامبيا - زيمبابوى).





وأضاف التقرير، وفقا لبيان صحفى، أنه تم عقد اجتماع على مستوى رئيس ونواب الرئيس وسكرتارية اللجنة من (مصر - جنوب إفريقيا - تونس - كينيا)، لمناقشة عدد من الموضوعات، وأهمها المقترح المقدم من رئيس اللجنة لتعديل وثيقة قبول نظام الجودة للدول الأعضاء بالمنظمة لتتواكب مع المستجدات الحالية وتم الموافقة عليها وإقرارها.

وأشار التقرير، إلى أنه عُقد اجتماع للجنة نظم الجودة بحضور جميع الدول المشاركة حيث تم تقديم عروض عن نظم الجودة لمعاهد المعايرة بالدول الإفريقية المشاركة، وكذلك عرض أهم سبل التطورات والإنجازات لقدرات القياس الخاصة بكل دولة، كما تم عرض الموقف من الاعتراف الدولى بنظم الجودة الخاص بالدول الأعضا.

يذكر أن لجنة الجودة هى إحدى لجان المنظمة الإفريقية للمترولوجيا، وهى اللجنة المنوط بها تقييم نظم الجودة للدول الأعضاء ومنحها القبول والاعتراف الدولى كمتطلب رئيسى للحصول على الاعتراف الدولى لقدرات القياس لمعاهد المعايرة لجميع الدول الأعضاء، وقد حصلت مصر متمثلة فى المعهد القومى للمعايرة على تجديد الاعتراف الدولى لنظام الجودة الموحد فى شهر مايو 2021.

الجدير بالذكر أن المنظمة الإفريقية للمترولوجيا AFRIMETS تهدف إلى دعم التجانس فى القياس على مستوى دول قارة إفريقيا، لضمان جودة المنتجات وتعزيز التجارة الدولية، والسلامة والصحة، ويبلغ عدد الدول الأعضاء فى المنظمة 46 دولة إفريقية، وهم أعضاء أساسيين فى المنظمة، كما أن المعهد القومى للمعايرة عضو أساسى وفاعل بالمنظمة الأفريقية بموجب التوقيع على الاتفاقية المشتركة للأعضاء، ويتولى أعضاء من المعهد بعض المراكز القيادية بالمنظمة الأفريقية حيث أن رئيس المنظمة الحالى هو الدكتور محمد أحمد عامر رئيس المعهد القومى للمعايرة السابق.