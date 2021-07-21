رسالة الفرح الخامسة.. نص عظة البابا تواضروس فى اجتماع الأربعاء

جدة - نرمين السيد - وإلى نص العظة:

بسم الآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد آمين،

"عَلَى أَنِّى أَرْجُو فِى الرَّبِّ يَسُوعَ أَنْ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ سَرِيعًا تِيمُوثَاوُسَ لِكَيْ تَطِيبَ نَفْسِى إِذَا عَرَفْتُ أَحْوَالَكُمْ. لأَنْ لَيْسَ لِى أَحَدٌ آخَرُ نَظِيرُ نَفْسِى يَهْتَمُّ بِأَحْوَالِكُمْ بِإِخْلاَصٍ، إِذِ الْجَمِيعُ يَطْلُبُونَ مَا هُوَ لأَنْفُسِهِمْ لاَ مَا هُوَ لِيَسُوعَ الْمَسِيحِ. وَأَمَّا اخْتِبَارُهُ فَأَنْتُمْ تَعْرِفُونَ أَنَّهُ كَوَلَدٍ مَعَ أَبٍ خَدَمَ مَعِى لأَجْلِ الإِنْجِيلِ. هذَا أَرْجُو أَنْ أُرْسِلَهُ أَوَّلَ مَا أَرَى أَحْوَالِى حَالاً. وَأَثِقُ بِالرَّبِّ أَنِّى أَنَا أَيْضًا سَآتِى إِلَيْكُمْ سَرِيعًا. وَلكِنِّى حَسِبْتُ مِنَ الّلاَزِمِ أَنْ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ أَبَفْرُودِتُسَ أَخِي، وَالْعَامِلَ مَعِي، وَالْمُتَجَنِّدَ مَعِى، وَرَسُولَكُمْ، وَالْخَادِمَ لِحَاجَتِي. إِذْ كَانَ مُشْتَاقًا إِلَى جَمِيعِكُمْ وَمَغْمُومًا، لأَنَّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ كَانَ مَرِيضًا. فَإِنَّهُ مَرِضَ قَرِيبًا مِنَ الْمَوْتِ، لكِنَّ اللهَ رَحِمَهُ. وَلَيْسَ إِيَّاهُ وَحْدَهُ بَلْ إِيَّايَ أَيْضًا لِئَلاَّ يَكُونَ لِى حُزْنٌ عَلَى حُزْنٍ. فَأَرْسَلْتُهُ إِلَيْكُمْ بِأَوْفَرِ سُرْعَةٍ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتُمُوهُ تَفْرَحُونَ أَيْضًا وَأَكُونُ أَنَا أَقَلَّ حُزْنًا. فَاقْبَلُوهُ فِى الرَّبِّ بِكُلِّ فَرَحٍ، وَلْيَكُنْ مِثْلُهُ مُكَرَّمًا عِنْدَكُمْ. لأَنَّهُ مِنْ أَجْلِ عَمَلِ الْمَسِيحِ قَارَبَ الْمَوْتَ، مُخَاطِرًا بِنَفْسِهِ، لِكَيْ يَجْبُرَ نُقْصَانَ خِدْمَتِكُمْ لِي." (فى 2 : 19 - 20).

بولس الرسول وهو بيكتب الرسالة كان فى هدوء السجن وبيكتبها لشعب بيحبه وخدمه وفى حضور الخادم أبفردوتس.

ورسالة فيلبى فيها 4 شخصيات:

أولًا : شخصية المسيح.

ثانيًا : شخصية بولس الرسول.

ثالثًا : شخصية تيموثاوس.

رابعًا : شخصية أبفرودتس.

والجزء ده بيتكلم عن اثنين تيموثاوس وأبفرودتس وبيقدم فى الرسالة نماذج لخدام متضعين.

وبيقدم الصورة والنصيحة والوصية مطبقة فى حياة تيموثاوس وأبفرودتس.

وفى آخر الرسالة بيتكلم عن أختين خادمتين اختلفوا مع بعض، واحدة اسمها أفودية ومعناها رائحة طيبة والثانية اسمها سِنتيخى ومعناها حظ كويس.

بولس الرسول بيقدم لنا صورة خادمين ناجحين.

وفى آخر الرسالة يعبر على اختلاف الواقع بين خادمتين، أفودية وسِنتيخى.

وبيقدم لنا فى الأول الصورة البيضاء اللامعة وبعد كده بيقدم لنا الصورة اللى بتتشوه شوية بسبب الاختلاف اللى موجود.

وفى الجزء الأول وضح لنا إخلاء ربنا يسوع المسيح وعمل إيه واتضع إزاى.

وقدم لنا شخصية بولس الرسول نفسه الخادم المشتاق لرعيته وخدمته بالرغم من إنه فى السجن وفرحان إن أهل فيلبى فكروا فيه رغم ضعف إمكانيتهم.

تيموثاوس الشخصية الأولى الجميلة بيقدمها لنا بولس الرسول مكتوبة باسمه رسالتين فى النهاية.

والرسالة الثانية آخر رسالة كتبها بولس الرسول وهو بيستودع فيها كل خبراته.

وكلمة تيموثاوس معناها مكرم من الله ويشرح لنا قد إيه هو كان ناجح وفى وسط النجاح ناخد بالنا فيه حاجة بتضيع الخدمة وهى إن الجميع بيطلب ما هو لأنفسهم وليس ما هو ليسوع المسيح ودى خطية الذات إنه شايف نفسه معندوش إحساس بالآخر.

إحساس رائع بالمسؤولية وحرارة الروح لما بولس فى السجن ويطلب من تيموثاوس يطمنه على أهل فيلبى، كان ممكن مايسألش عليهم ويبرر لنفسه بحجة السجن اللى هو فيه، لكنه اهتم بأحوالهم.

وتيموثاوس كان بيخدم ويهتم بأحوالهم بإخلاص وأمانة، وهنا وضح لنا إن اللى بيخدم بإخلاص قلة وكتير سابوه.

"وَأَمَّا اخْتِبَارُهُ فَأَنْتُمْ تَعْرِفُونَ أَنَّهُ كَوَلَدٍ مَعَ أَبٍ خَدَمَ مَعِى لأَجْلِ الإِنْجِيلِ"

عايز يقول إن تيموثاوس تتلمذ على إيده كإبن لأب خدم لأجل الإنجيل.

تيموثاوس كان أبوه أممى وأمه يهودية وتربى تربية كويسة وأخده بولس الرسول وختنه حسب العادات اليهودية عشان يخدم فى صفوف اليهودية والأهم من كل ده اتضاعه.

فعلًا اللى يخلى الخادم ناجح أمام المسيح هو اتضاعه وليست مواهبه أو اجتهاده أو علمه.

(على ابن الطاعة تحل عليه البركة) ابن الطاعة شخص متضع أما المخالف حاله تالف خالص.

وفعلًا تيموثاوس عاش تلمذة حقيقية وبإخلاص.

يهوذا لما كان تلميذ المسيح شاف معجزاته وكلماته وكانت حياته فى وسط التلاميذ كويسة ومع ذلك نسى اتضاعه ووقع فى هوة الذات ووقع فى خطية الخيانة.

نعمة كبيرة للإنسان أنه يتتلمذ تلمذة حقيقية، ونسمع فى تاريخ القديسين والآباء والبرية إزاى يتتلمذ مثلًا القديس الأنبا باخوميوس أب الشركة وتادرس تلميذه، والأنبا شنودة رئيس المتوحدين وويصا تلميذه، القديس الأنبا إبرام أسقف الفيوم والقديس ميخائيل البحيرى تلميذه.

التلمذة أحد روافد النجاح واستمرار الخدمة والمسؤولية من جيل إلى جيل.

تلاميذ المسيح كانوا مخلصين زى يوحنا الحبيب كان يتكئ رأسه على صدر المسيح وكرمه المسيح بكتابة سفر الرؤيا والرسائل والإنجيل وكتب حاجات التلاميذ الآخرين لن يحصلوها أو يعيشوها، زى الصلاة الوداعية ويسجلها مش مذكورة فى البشاير الثلاثة وسفر الأبدية (الرؤيا) والرسائل الثلاثة اللى بيتكلم فيها عن المحبة.

ويقولنا بصريح العبارة "يَا أَوْلاَدِي، لاَ نُحِبَّ بِالْكَلاَمِ وَلاَ بِاللِّسَانِ، بَلْ بِالْعَمَلِ وَالْحَقِّ!" (1 يو 3 : 18)

الخلاصات الإيمانية دى اكتسبها من تلمذته.

تيموثاوس فعلًا رائع ومكرم من المسيح، وبولس الرسول وضع لنا إطار للخدمة الضعيفة، الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع المسيح.

أيها الحبيب إن كنت خادم أو مخدوم إن كنت مسؤول فى مكان كبير أو صغير من فضلك راجع نفسك حط الآية دى قدامك.

أوعى تكون ممن يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع المسيح، واسمك بتخدمه وموجود ومعروف لكن المسيح مش موجود فى حياتك.. فانتبه، وبعد كده تكلم على أبفرودتس إنه خادم عند أهل فيلبى جمعوا العطايا عشان يوصلها لبولس فى السجن بالرغم من إن أبفرودتس كانت صحته ضعيفة جدًا ومريض إلا إنه تحامل وأخد العطية ومع ذلك لم يكن فيه إمكانيات للمواصلات وقتها.

ولما وصل لبولس المرض اشتد عليه ومع ذلك فربنا رحمه ورحم بولس من الحزن والضيق.

وكلمة أبفرودتس اسم يونانى معناه الجذاب.

"أبَفْرُودِتُسَ أَخِي، وَالْعَامِلَ مَعِي، وَالْمُتَجَنِّدَ مَعِي، وَرَسُولَكُمْ، وَالْخَادِمَ لِحَاجَتِي." وهنا بولس بيوصف أبفرودتس.

وسمعوا هناك أن مرضه إشتد عليه وإن ربنا رحمه ومجرد ما وقف تانى بعته ليهم والحزن قل عندهم وأى واحد زى أبفرودتس كرموه.

أبفرودتس خادم متزن يعرف مسؤولياته كويس وعايز يخدم الأخرين وساهم فى العطية وحملها مخاطرًا بنفسه، وهو فعلًا نموذج الخادم الخاضع.

بولس الرسول عايز يوضح لنا أن الصورة الإيجابية هى اللى بتغلب.

"أَطْلُبُ إِلَى أَفُودِيَةَ وَأَطْلُبُ إِلَى سِنْتِيخِى أَنْ تَفْتَكِرَا فِكْرًا وَاحِدًا فِى الرَّبِّ." (4 : 2)

دايمًا الصورة السلبية متعبة والصورة الإيجابية حلوة بنحب نقدمها.

زى ماقدم لنا بولس الرسول المسيح وما صنعه، وقدم لنا نفسه هو وإزاى دول إتلمذوا على إيديه بالرغم من إن بولس الرسول عرف المسيح فى نصف حياته، لكن عاش وعرف المسيح واجتهد وتقدم وقدم لنا صورة الخادم المتضع لدرجة قال على نفسه فى مرة "كَأَنَّهُ لِلسِّقْطِ" (1 كو 15: 8) والسقط هو الجنين اللى بيتولد ميت، ويقوم يقدم لنا التلميذين تيموثاوس وأبفرودتس بتلمذته الحقيقية اللى عاشوا بيها.

ياريت نقرأ الإصحاح ونعيش جواه ندور على نفسنا إحنا زى بولس ولا أخدنا اتضاع المسيح والمثال الحلو اللى بيقدمه لنا ولا زى تيموثاوس وأبفرودتس.

ياترى عايش فى روح الشركة الحقيقية ولا مجرد من بره اسم إنسان مسيحى ومش عارف الوصية.

فعلًا الفرح الحقيقى بيتحقق بالاتضاع من بين كل أفراد الكنيسة والخدام والإنسان يعتبر نفسه دايمًا هو الأصغر متمثلًا بشخص يسوع المسيح.

لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.