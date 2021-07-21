/641555/مفاجأت-في-تشكيل-المنتخب-الأولمبي-أمام-إسبانيا

يخوض المنتخب الوطني تحت قيادة شوقي غريب إولى مواجهات الفراعنة أمام منتخب إسبانيا في مباراة يسعى خلالها أبناء النيل في تحقيق نتيجة إيجابية بالفوز او حتى التعادل وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج تشكيل مصر المتوقع.

تشكيل المنتخب الأولمبي المتوقع أمام إسبانيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد حجازي، محمود الونش، أسامة جلال.

خط الوسط: أحمد أبو الفتوح، أكرم توفيق، إمام عاشور، رمضان صبحي، كريم العراقي، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

مجموعات أولمبياد طوكيو 2020

المجموعة الأولى: اليابان، جنوب أفريقيا، المكسيك، فرنسا.

المجموعة الثانية: نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، هندوراس، رومانيا.

المجموعة الثالثة: مصر، إسبانيا، الأرجنتين، أستراليا.

المجموعة الرابعة: البرازيل، ألمانيا، كوت ديفوار، السعودية.

ويستعرض موقع دوت الخليج تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة لمتابعة مباراة مصر واسبانيا في إطار مواجهات أولمبياد طوكيو.

ويمكنك إستقبال تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة كالتالي:

التردد: 12604 أو 12765 .

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3 .

قائمة المنتخب الأولمبي

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد . خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي .

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر . خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي .

الثلاثي الكبار (محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود الونش).