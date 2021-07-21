فيديو.. وزير الأوقاف يوضح الموقف الإعرابى لـ 10 المفردة والمركبة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير فى برنامج لقاء خاص، عبر قناته على موقع يوتيوب: "لفظ العدد المفرد 1 يوافق المعدود، نقول حضر طالب واحد وطالبة واحدة، ونقول حضر طالبان إثنان وحضرت طالبتان إثنتان".

وتابع: "الأعداد من 3 إلى 9 تخالف المعدود أينما وقعت، سواء كانت مفردة أو مركبة، فنقول حضر 13 طالبا".

وواصل وزير الأوقاف حديثه: "أما 10 فلها حكم مختلف، فـ 10 المفردة تعامل معاملة الأرقام المفردة، أما 10 المركبة فهى قطعا توافق المعدود أينما وقعت، ومنه قوله تعالى: إنى رأيت أحد عشر كوكبا".