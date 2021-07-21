رئيس وزراء التشيك: حريصون على العلاقات مع مصر كدولة داعمة للاستقرار

جدة - نرمين السيد - اجتمع السفير سعيد هندام، سفير مصر لدى جمهورية التشيك، مع رئيس الوزراء التشيكى "أندريه بابيش" لبحث سبل تدعيم العلاقات التشيكية المصرية، حيث أشاد رئيس الوزراء بما تشهده العلاقات من تنامى فى مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية.





أعرب رئيس الوزراء التشيكى، وفقا لبيان صحفى، عن حرص بلاده على علاقاتها مع مصر كدولة داعمة للاستقرار فى المنطقة العربية والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تم تناول الزيارة المرتقبة لوزير خارجية التشيك لمصر والتى من المقرر أن يرافقه خلالها وفداً من رجال الأعمال و ممثلى كبريات الشركات التشيكية بغية زيادة حجم التبادل التجارى وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين فى إطار الإسراع بوتيرة التعافى الإقتصادى من تبعات الجائحة.

كما أشاد رئيس الوزراء بمعرض الآثار الفرعونية "ملوك الشمس" الذى تم تجديد فترات عرضه لما يلاقيه من إقبال كبير واهتمام من جانب المواطنين فى التشيك.

هذا، وقد تم كذلك تناول العلاقات السياحية بين البلدين، وما تتمتع به مصر من سياحة آمنة شهدت إقبالاً متزايداً من السائحين التشيك على مختلف منتجعات البحر الأحمر، وكذا الإعداد لإنشاء آلية بين خبراء الوقاية الصحية فى البلدين.

وعلى صعيد السياسة الدولية والإقليمية، تم التطرق لمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القمة المرتقبة لرؤساء دول وحكومات مصر ودول مجموعة الفيشجراد، التى تضم المجر والتشيك وبولندا وسلوفاكيا، كما تم تناول الدور المصرى إقليمياً، لاسيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.