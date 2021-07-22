/641561/بعد-العيد-قدم-على-وظيفتك-في-بنك-القاهرة--اعرف-الشروط

يبحث كثير من الشباب حاليًا عن فرص عمل وهذا ما يُتيحه بنك القاهرة حيث أنه أعلن عن حاجته لعدد من الوظائف، ولهذا ننشر الشروط والمؤهلات التي طلبها بنك القاهرة .

دوت الخليج شروط بنك القاهرة للتقدم لوظيفة من 8 إلى 12 عاما من الخبرة في مجال مخاطر الشركات / الاثتمان. معرفة متطورة لبناء ومراجعة الاسقاطات المعقدة والنماذج المالية. معرفة وافية بالقوانين واللوانج المعمول بها، وتعليمات البنك المركزي المصري. دورة انتمانية من مؤسسة معترف بها. مهارات اتصال قوية مع بنك القاهرة والقدرة على العمل بفعالية مع الأفراد والجماعات عبر جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة. معرفة وافية بمعايير جودة الانتمان والمعايير المصرفية. معرفة وافية بتغيرات السوق وحركات الصناعات الرئيسية. القدرة على التعامل مع أعباء العمل في بنك القاهرة والتدفقات الكبيرة الحجم لمقترحات الاثتمان. مهارة قوية في التحليل وحل المشاكل. مهارات الاتصال الكتابي والعرض اللفظى متطورة. تحليل مخاطر الائتمان السابقة وخبرة الاكتتاب فى بينة مهنية لمخاطر الشركة / الاثتمان

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