رئيس شركة المياه بمحافظات القناة: جميع المحطات تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية

وقال عصمت فى تصريح صحفى، إن رؤساء القطاعات والمناطق يمرون باستمرار على تلك المحطات وشبكات المياه والصرف الصحى، مشيرا إلى إصلاح عدد من الأعطال المفاجئة فى شبكات المياه ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، حيث انتقل فنيو وعمال الشركة إليها فورًا وتم إصلاحها، مؤكداً استمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة العيد، لمجابهة أى مشاكل مفاجئة قد تطرأ على مدار الساعة.
وأضاف أنه جرى الانتهاء من تغير خط "المواسير" المؤدى لقرية السلام، لضمان وصول المياه لأهالى القرية، بسبب جذور الأشجار، والتى كانت تسببت فى انسداد المواسير ومنع المياه من الوصول للقرية، وإصلاح كسر مفاجئ فى خط مياه 8 بوصات بمنطقة المثلث، وتطهير "بيارة" المياه العكرة بمحطة وعمل صيانة لخطوط وفوانيس سحب الطلمبات العكرة، وذلك تحت إشراف رئيس منطقة مياه القنطرة المهندس محمد ماضى، بالإضافة إلى تركيب محبس 6 بوصات المغذى لمنطقة ابوسيال والنفق بالسويس، وإصلاح عطل مفاجئ فى خط مياه 6 بوصات بالقنطرة شرق، كما جرى تطهير "بيارة" محطة صرف صحى قرية سرابيوم وتركيب دليل جديد لطلمبه غاطسة، وذلك تحت أشراف المهندس أحمد على رئيس منطقة مياه فايد.
وأكد عصمت، التجاوب الفورى والسريع وتوفير كل المعدات للانتهاء من الإصلاحات فى فترة زمنية وجيزة، للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطنى إقليم القناة فى المحافظات الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.
وشدد على استمرار رفع درجة الاستعداد بالحملة الميكانيكية بالشركة المتمثلة "سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافورى، والتدخل السريع"، فى حالة الطوارئ لمجابهة أى حدث خلال أيام العيد، مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أى انسداد مفاجئ فى الخطوط الرئيسية أو الفرعية لشبكات.
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