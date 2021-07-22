/641564/مؤكدة-الوقوف-بجانبها-في-هذا-المصاب-مصر-تعزي-الصين-في-ضحايا-الفيضانات-بمقاطعة-خنان-بوسط-البلاد

تعرب جمهورية مصر العربية، اليوم ٢١ يوليو الجاري، عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة وذوي الضحايا الأبرياء جرّاء الفيضانات التي ضربت مقاطعة خنان بوسط الصين مما أسفر عن عشرات الوفيات والجرحى، ومتمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤكدة الوقوف بجانبها في هذا المصاب.. مصر تعزي الصين في ضحايا الفيضانات بمقاطعة خنان بوسط البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.