جدة - نرمين السيد - وقالت السفارة المصرية فى كندا، فى بيان لها، نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "تعرب سفارة جمهورية مصر العربية فى أوتاوا عن انزعاجها وأسفها الشديدين لتعرض كنيسة مارى جرجس القبطية الأرثوذكسية فى مدينة فانكوفر لحريق هائل أدى الى تدميرها بشكل شبه كامل".
وأضافت: "وإذ تتابع السفارة وطاقمها نتائج التحقيقات التى تجريها السلطات الكندية لمعرفة أسباب الحادث، وما إذا كان نتاج عمل إرهابى أو تخريبى متعمد، لتدعو جميع جهات التحقيق إلى سرعة الانتهاء من التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث، ومحاسبة المسؤول عنه".
واختتمت: "نسأل الله تعالى أن يحمى جميع دور العبادة الخاصة بالجالية المصرية فى كندا من كل سوء، وأن ينزل السكينة والاطمئنان على أعضاء الجالية القبطية ويزيل أثر هذا الحادث الأليم فى أقرب فرصة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفارة مصر بـ كندا : نأسف لحريق كنيسة مارجرجس بفانكوفر .. ونستعجل التحقيقات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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