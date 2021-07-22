حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 23-7-2021

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 23/7/2021

مهنياً: عمليات التوظيف والاستثمارات ناجحة ومثمرة ، والتعامل مع القضايا الفنية أو مع البورصة ناجح.

عاطفياً: عليك قضاء المزيد من الوقت مع الشريك لتجاوز المحنة التي يواجهونها ، ووجودك إلى جانبهم يساعدهم ويريحهم كثيرًا.

صحيًا: قاوم شغفك بالأطعمة الدهنية وحاول إرضاء نفسك بالعديد من الخضروات

حظك اليوم برج الثور الجمعة 23/7/2021

مهنياً: لا تشكو ولا تحزن ، فالظروف تجلب التوتر وسوء الفهم وأجواء من الفوضى والاضطراب مما يستدعي الانتباه والحذر.

عاطفياً: تحتاج إلى تخفيف توترك اليوم خصوصاً مع الشريك ، فلا تحاول أن تخبره بما يجب عليك فعله لأنك قد تفقده.

صحياً: تشعر أن لديك الطاقة لتحقيق أهدافك الصحية ، ويلعب أصدقاؤك وأحبائك دوراً في رحلتك

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 23/7/2021

مهنياً: تبدأ الزهرة بالانحدار في المنزل الثامن ، أي في الجدي ، وتستقر هناك حتى نهاية العام ، مما قد يثير مشكلات مع أحد البنوك أو سوء تفاهم مالي مع شريك شخصي أو مهني.

عاطفياً: تنشأ مشكلة الشريك وتصبح الرؤية واضحة فيما يتعلق بموضوع كان غامضاً ، فإنك تسعى وراء فكرة أو مشكلة سرية وتنطلق لاكتشاف ما هو مجهول

صحياً: من الطبيعي الاستيقاظ مبكراً والذهاب إلى الطبيعة والمشي قبل الذهاب إلى العمل

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 23/7/2021

مهنياً: يتم التعامل مع القضايا المهنية بضمير وحكمة ، وستحصل على مكافأة مالية في المستقبل القريب

عاطفياً: علاقتك بالحبيب قوية جداً اليوم ، وتعيش معه باستقرار عاطفي غير مسبوق

صحياً: فكر في كل خطوة ستتخذها فيما يتعلق بالصحة واستشر المختصين

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 23/7/2021

مهنياً: أنت موقع تقدير واحترام متميز ، وتكسب ثقة من تعامل معك بحذر لأنه تجاهلك ، ووسع نطاق عملك ونشاطك.

عاطفياً: تقلبات مؤقتة في العلاقة مع الشريك ، لكنك تأخذ زمام المبادرة لتصحيح الوضع قبل أن يزداد سوءًا

صحياً: تمرن في الصباح لإنقاص الوزن الزائد

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 23/7/2021

مهنياً: هذا اليوم يجلب لك ديناميكية وعلاقة جيدة مع زملائك ، وتشعر بالتوازن والانسجام مع الأجواء والمناخات التي تحيط بك.

عاطفياً: يبرز علاقاتك العاطفية وصداقاتك التي تتطور بسعادة وتلعب دوراً فعالاً في نجاح خطط معينة.

صحياً: احذر من الأخطاء في الحكم على الأشياء ، وانتبه لصحتك وخياراتك الجيدة

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 23/7/2021

مهنيًا: أنت مهتم بمشكلة أو في شركة ، فأنت مرتاح للتطورات من هذا اليوم فصاعدًا ، وتتعاون مع من حولك ، ويمكنك اتباع مسار شخص ما

عاطفياً: لا تهمل الشريك بأي شكل من الأشكال ، فهم هم أول دعم لك مهما تغيرت الظروف

صحياً: لا تنفذ كل ما يقوله الآخرون عن فائدة هذا النوع أو ذاك من الرياضة ، استشر المختص الذي سيصف النوع المناسب.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 23/7/2021

مهنياً: تلجأ لبعض الزملاء وتحاول توضيح بعض الأمور التي تتراجع فيها الزهرة في برج الجدي من اليوم وحتى نهاية الشهر ، فتتأخر المواعيد وتتأجل العروض ، وقد تضطر إلى -تجميد بعض المشاريع.

عاطفياً: تسعى إلى تعميق العلاقة مع الشريك ، ونجاحك في هذا المجال يعتمد على قدرتك على إقناعه بجديتك.

صحياً: قد تشعر بألم طفيف في بعض المفاصل ، والسبب هو ارتفاع الرطوبة والبرد والترقب

حظك اليوم برج القوس الجمعة 23/7/2021

مهنياً: ظروفك المهنية تتحسن كثيراً ، والظروف تناسبك لأنك تتعامل معها بصراحة ، وتجدها إيجابية في كل ما هو جديد.

عاطفياً: الإفراج عن السلوك الجيد للحفاظ على استقرار العلاقة واهتمام الحبيب أو المودة تجاهك

صحياً: حماسك وحماستك تدفعك إلى مطالبة الآخرين بالمشاركة في تمرينك ، مقتنعاً بأنه أفضل علاج.

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 23/7/2021

مهنياً: كن مراعياً خصوصاً أن كوكب الزهرة يبدأ في التدهور في برجك من اليوم ، ولا يسبب سوء تفاهم في علاقاتك الشخصية والمهنية.

عاطفياً: لا ترفض التساهل أو تتنازل عن رأي معين حتى لا تتعارض الآراء وتصبح نبرة الصوت ووحدة المناقشة أقوى.

صحياً: عليك أن تمنح نفسك وقتاً للراحة يعيد صفاء الذهن والقوة البدنية

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 23/7/2021

مهنياً: تغريك الأفكار التقدمية وأدعوك للحذر والصمت والوداعة والابتعاد عن التحديات وتحقيق مآثر عظيمة.

عاطفياً: تسيطر الهواجس العاطفية على تفكيرك ، ويمكن أن تخرج قصة شخصية وتصبح ضجة عابرة.

صحياً: كن حذرًا ، فقد تدخل في نوبة من الغضب ، أو تسمع كلمات مسيئة ، أو تعاني من الإهانات ولا تستطيع السكوت عنها

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 23/7/2021

مهنياً: تبدأ الزهرة بالتلاشي في برج الجدي وتسبب بعض الارتباك في تحالفاتك وصداقاتك ، اعتبارًا من اليوم.

عاطفياً: ينتظرك جو عاطفي مُرضٍ ، حتى لو كنت تعيش في تناقض بين اختياراتك وحياتك الأسرية ووظيفتك ومسؤولياتك.

صحياً: لا تقوم بأي مشروع ترفيهي كبير بمفردك ، بل تشاركه مع الآخرين