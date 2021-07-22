حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 23-7-2021

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 23/7/2021
مهنياً: عمليات التوظيف والاستثمارات ناجحة ومثمرة ، والتعامل مع القضايا الفنية أو مع البورصة ناجح.
عاطفياً: عليك قضاء المزيد من الوقت مع الشريك لتجاوز المحنة التي يواجهونها ، ووجودك إلى جانبهم يساعدهم ويريحهم كثيرًا.
صحيًا: قاوم شغفك بالأطعمة الدهنية وحاول إرضاء نفسك بالعديد من الخضروات
حظك اليوم برج الثور الجمعة 23/7/2021
مهنياً: لا تشكو ولا تحزن ، فالظروف تجلب التوتر وسوء الفهم وأجواء من الفوضى والاضطراب مما يستدعي الانتباه والحذر.
عاطفياً: تحتاج إلى تخفيف توترك اليوم خصوصاً مع الشريك ، فلا تحاول أن تخبره بما يجب عليك فعله لأنك قد تفقده.
صحياً: تشعر أن لديك الطاقة لتحقيق أهدافك الصحية ، ويلعب أصدقاؤك وأحبائك دوراً في رحلتك
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 23/7/2021
مهنياً: تبدأ الزهرة بالانحدار في المنزل الثامن ، أي في الجدي ، وتستقر هناك حتى نهاية العام ، مما قد يثير مشكلات مع أحد البنوك أو سوء تفاهم مالي مع شريك شخصي أو مهني.
عاطفياً: تنشأ مشكلة الشريك وتصبح الرؤية واضحة فيما يتعلق بموضوع كان غامضاً ، فإنك تسعى وراء فكرة أو مشكلة سرية وتنطلق لاكتشاف ما هو مجهول
صحياً: من الطبيعي الاستيقاظ مبكراً والذهاب إلى الطبيعة والمشي قبل الذهاب إلى العمل
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 23/7/2021
مهنياً: يتم التعامل مع القضايا المهنية بضمير وحكمة ، وستحصل على مكافأة مالية في المستقبل القريب
عاطفياً: علاقتك بالحبيب قوية جداً اليوم ، وتعيش معه باستقرار عاطفي غير مسبوق
صحياً: فكر في كل خطوة ستتخذها فيما يتعلق بالصحة واستشر المختصين
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 23/7/2021
مهنياً: أنت موقع تقدير واحترام متميز ، وتكسب ثقة من تعامل معك بحذر لأنه تجاهلك ، ووسع نطاق عملك ونشاطك.
عاطفياً: تقلبات مؤقتة في العلاقة مع الشريك ، لكنك تأخذ زمام المبادرة لتصحيح الوضع قبل أن يزداد سوءًا
صحياً: تمرن في الصباح لإنقاص الوزن الزائد
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 23/7/2021
مهنياً: هذا اليوم يجلب لك ديناميكية وعلاقة جيدة مع زملائك ، وتشعر بالتوازن والانسجام مع الأجواء والمناخات التي تحيط بك.
عاطفياً: يبرز علاقاتك العاطفية وصداقاتك التي تتطور بسعادة وتلعب دوراً فعالاً في نجاح خطط معينة.
صحياً: احذر من الأخطاء في الحكم على الأشياء ، وانتبه لصحتك وخياراتك الجيدة
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 23/7/2021
مهنيًا: أنت مهتم بمشكلة أو في شركة ، فأنت مرتاح للتطورات من هذا اليوم فصاعدًا ، وتتعاون مع من حولك ، ويمكنك اتباع مسار شخص ما
عاطفياً: لا تهمل الشريك بأي شكل من الأشكال ، فهم هم أول دعم لك مهما تغيرت الظروف
صحياً: لا تنفذ كل ما يقوله الآخرون عن فائدة هذا النوع أو ذاك من الرياضة ، استشر المختص الذي سيصف النوع المناسب.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 23/7/2021
مهنياً: تلجأ لبعض الزملاء وتحاول توضيح بعض الأمور التي تتراجع فيها الزهرة في برج الجدي من اليوم وحتى نهاية الشهر ، فتتأخر المواعيد وتتأجل العروض ، وقد تضطر إلى -تجميد بعض المشاريع.
عاطفياً: تسعى إلى تعميق العلاقة مع الشريك ، ونجاحك في هذا المجال يعتمد على قدرتك على إقناعه بجديتك.
صحياً: قد تشعر بألم طفيف في بعض المفاصل ، والسبب هو ارتفاع الرطوبة والبرد والترقب
حظك اليوم برج القوس الجمعة 23/7/2021
مهنياً: ظروفك المهنية تتحسن كثيراً ، والظروف تناسبك لأنك تتعامل معها بصراحة ، وتجدها إيجابية في كل ما هو جديد.
عاطفياً: الإفراج عن السلوك الجيد للحفاظ على استقرار العلاقة واهتمام الحبيب أو المودة تجاهك
صحياً: حماسك وحماستك تدفعك إلى مطالبة الآخرين بالمشاركة في تمرينك ، مقتنعاً بأنه أفضل علاج.
حظك اليوم برج الجدي الجمعة 23/7/2021
مهنياً: كن مراعياً خصوصاً أن كوكب الزهرة يبدأ في التدهور في برجك من اليوم ، ولا يسبب سوء تفاهم في علاقاتك الشخصية والمهنية.
عاطفياً: لا ترفض التساهل أو تتنازل عن رأي معين حتى لا تتعارض الآراء وتصبح نبرة الصوت ووحدة المناقشة أقوى.
صحياً: عليك أن تمنح نفسك وقتاً للراحة يعيد صفاء الذهن والقوة البدنية
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 23/7/2021
مهنياً: تغريك الأفكار التقدمية وأدعوك للحذر والصمت والوداعة والابتعاد عن التحديات وتحقيق مآثر عظيمة.
عاطفياً: تسيطر الهواجس العاطفية على تفكيرك ، ويمكن أن تخرج قصة شخصية وتصبح ضجة عابرة.
صحياً: كن حذرًا ، فقد تدخل في نوبة من الغضب ، أو تسمع كلمات مسيئة ، أو تعاني من الإهانات ولا تستطيع السكوت عنها
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 23/7/2021
مهنياً: تبدأ الزهرة بالتلاشي في برج الجدي وتسبب بعض الارتباك في تحالفاتك وصداقاتك ، اعتبارًا من اليوم.
عاطفياً: ينتظرك جو عاطفي مُرضٍ ، حتى لو كنت تعيش في تناقض بين اختياراتك وحياتك الأسرية ووظيفتك ومسؤولياتك.
صحياً: لا تقوم بأي مشروع ترفيهي كبير بمفردك ، بل تشاركه مع الآخرين
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