/641569/مفاجأت-بالجملة-في-تشكيل-منتخب-مصر-الأولمبي-في-مباراة-إسبانيا-بأولمبياد-طوكيو-2020

استقر شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، على تشكيلة المنتخب في مواجهة منتخب إسبانيا، ضمن أولى منافساته بدور المجموعات من النسخة الجديدة من دورة الالعاب الأولمبية الصيفية، المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، والتي تنطلق فعالياتها اليوم الخميس، على ان تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، ويعرض دوت الخليج التشكيل الرسمي لمنتخبنا الوطني في مباراته أمام إسبانيا:

التشكيل الرسمي للمنتخب الوطني الأولمبي في مواجهة إسبانيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم العراقي - أسامة جلال - أحمد حجازي - محمود الونش - أحمد فتوح.

في خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ، رمضان صبحي- أحمد ياسر ريان.

مواجهة من العيار الثقيل تنتظر منتخبنا الأولمبي أمام إسبانيا

يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع منتخب إسبانيا، غدا الخميس، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء على قناة بي إن سبورت المفتوحة.

يرتدي منتخبنا الأولمبي في مباراته أمام منتخب إسبانيا، القميص الأحمر والشورت والجورب الأسودين، بينما يرتدي منتخب إسبانيا الطاقم الأبيض بالكامل، في المباراة التي ستجمع المنتخبين غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة ونصف صباح بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

قائمة المنتخب الأولمبي

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

في خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

في خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، اليوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.