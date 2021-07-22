محمد شاكر: السيسى أعاد بناء منظومة الكهرباء بالكامل وحولها إلى شبكة عصرية

جدة - نرمين السيد - شدد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، على تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة؛ لجعل مصر مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة بين الدول عن طريق دعم مشروعات الربط الإقليمى، مؤكدا فى الوقت ذاته جاهزية الشبكة القومية للكهرباء؛ لتلبية متطلبات دول الجوار باحتياجاتها فوراً.





كما أكد الوزير- فى تصريحات لصحيفة (الجمهورية) نشرتها بعددها الصادر اليوم الخميس - اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتعاون مع الدول الإفريقية؛ حيث تشارك حالياً الشركات المصرية فى إقامة سد تنزانيا العملاق لإنتاج الكهرباء، مشيرا إلى التعاون المصرى مع أوغندا، وكذلك قيام هيئة الطاقة المتجددة بالتعاون مع وزارة الخارجية فى تنفيذ مشروعات لاستغلال طاقتى الشمس والرياح فى حوالى 15 دولة إفريقية بمنح مصرية لإنتاج الكهرباء والمياه، وتلبية متطلبات المستشفيات والخدمات الأساسية فى هذه الدول.

ولفت شاكر إلى التعاون القائم حالياً مع العراق الشقيق، حيث يقوم البلدان بخطوات مهمة لدعم التعاون بينهما فى مختلف المجالات خاصة الكهرباء وفقاً لما جرى الاتفاق عليه بالتعاون مع الأردن، وبما يمكن مصر من تقديم المساعدة فى تلبية متطلبات الأشقاء فى العراق من الكهرباء، بالإضافة إلى التعاون القائم فى مختلف المجالات الأخرى، من خلال الشركات المصرية، وفى مقدمتها شركة (بجسكو)، التى تتولى الأعمال الاستشارية لعدد من محطات الكهرباء والمشروعات.

محليا، أكد الوزير أن مصر لم تشهد انقطاعات للتيار، وأنه لا مشكلات فى الشبكة القومية للكهرباء على مستوى الجمهورية بفضل المشروعات التى نفذت خلال السنوات الماضية، منوها باهتمام الرئيس السيسى بهذا الملف؛ مما أدى لإعادة بناء منظومة الكهرباء بالكامل وتحويلها إلى شبكة عصرية تدار بالتكنولوجيا، وتقدم خدماتها أون لاين للمواطنين.

وقال الوزير إن العام الجارى شهد ارتفاعا غير مسبوق فى معدلات الاستهلاك، منذ أكثر من 5 سنوات، وعزا ذلك بارتفاع درجات الحرارة، مطمئنا بأن الشبكة تعاملت "بكل أريحية" مع ذلك.

وأكد الوزير أن مصر لديها - الآن - احتياطا آمنا؛ سيتم استغلاله اقتصادياً لتحقيق عائدات للاقتصاد القومى من خلال تصديره لدول الجوار التى تحتاج بشدة للكهرباء المصرية وكذلك دول أوروبا عبر الربط مع قبرص واليونان.

ونوه بما شهدته الدولة - خلال السنوات الماضية - من تنفيذ مشروعات عملاقة بتكليف من الرئيس السيسى؛ ما مكن القطاع من تلبية احتياجات جميع المشروعات القومية العملاقة التى تقوم الدولة بتنفيذها فى مختلف المجالات سواء الإسكان والمدن الجديدة أو الطرق أو المشروعات الزراعية المنتشرة فى مختلف المناطق؛ حيث يقوم قطاع الكهرباء بتوصيل الشبكات لمناطق الاستصلاح والاستزراع الجديدة فى توشكى والعوينات والدلتا الجديدة وسيناء، حيث تجرى الآن إقامة شبكة عملاقة تغطى جميع مناطقها على الجهود العالية والفائقة 500 ميجافولت.

وعدد الوزير أبرز نجاحات قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضى، منوها بنجاح القطاع فى تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى تتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، وقال "جرى تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية خلال عام 2014، حيث جرت زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف من ألفين و300 كيلوا إلى 6 آلاف و200 كيلو، كما جرت زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف، زيادة قدرها 4 أضعاف، بالإضافة إلى ما تمت إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.