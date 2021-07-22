تهانى كبار رجال الدولة لـ الرئيس بمناسبة ذكرى 23 يوليو .. حديث الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت الصحف أيضا تمكن عناصر من القوات البحرية فى نطاق الأسطول الجنوبى من إنقاذ طاقم "يخت شراعى" تعرض للجنوح على الشعب المرجانية فى مضيق تيران بخليج العقبة فجر أمس، كما اهتمت ببيان وزارة الخارجية المصرية، والذى أعربت فيه عن عميق القلق إزاء ما جرى إعلانه بشأن تغيير وضعية منطقة "‬فاروشا"‬ بقبرص من خلال العمل على فتحها جزئيا، وذلك بما يخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ورصدت الصحف مظاهر احتفال المصريين بثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وتوافد الآلاف إلى المدن الساحلية والحدائق، مبرزة انتشار قوات الأمن للدوريات فى ربوع مصر؛ لنشر الأمن وتأمن المواطنين.

وواصلت الصحف أيضا متابعتها لوقائع أداء المسلمين مناسك الحج، حيث ينهى المتعجلون من ضيوف الرحمن اليوم مناسك الحج، فيما قام حجاج بيت الله الحرام، أمس، برمى الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة فى أول أيام التشريق، وثانى أيام العيد.

وفى شأن القضية الفلسطينية، سلطت الصحف الضوء على قرار إسرائيل بتجميد الاستيطان فى الضفة الغربية، وذلك بعد ضغوط مارستها إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن.

صحيا، تناقلت الصحف تحذير منظمة الصحة العالمية من ظهور سلاسة جديدة من الفيروس المتحور أكثر خطورة من المتغير دلتا‬، الذى ظهر للمرة الأولى فى الهند.

وفى الشأن الرياضى، جاء افتتاح منتخب مصر الأوليمبى مشواره فى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية، التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو، فى التاسعة والنصف صباح اليوم، بتوقيت القاهرة، بمواجهة من العيار الثقيل أمام إسبانيا، على ملعب سابورو دومى، على قائمة اهتمامات وتغطيات الصحف.

وفى التفاصيل، أفردت صحف الأهرام والأخبار والجمهورية، والمصرى اليوم والشروق صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية تهانئ القوات المسلحة وكبار رجال الدولة لرئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.

ونقلت صحيفة الجمهورية عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تهنئته للرئيس، قائلا فى برقيته، إن هذه المناسبة ستظل دائماً حاضرة فى وجدان الشعب المصرى؛ بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مباديء العدالة والمساواة والحرية، وما أحدثته من تغيير فى المنطقة العربية والإفريقية ودول العالم الثالث؛ دفاعا عن حرية الشعوب وحقها فى حياة حرة كريمة.

وفى برقية التهنئة التى بعث بها رئيس مجلس النواب الدكتور حنفى الجبالى، نقلت الصحيفة عنه أن تلك الثورة، استطاعت أن تشكل بمبادئها معالم فاصلة فى مسيرة تطور الشعب المصرى، وأحدثت نقلة موضوعية لواقعه، وقفزت به إلى مشارف عصر جديد، مؤكداً أنه بفضل هذه الثورة المجيدة أفلتت مصر من التبعية ومن التخلف، وأقامت مجتمع الجماهير العريضة، وأيقظت القومية العربية، وأنارت الطريق أمام العالم الثالث وشعوبه.

ونقلت صحيفة المصرى اليوم تهنئة الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، للرئيس السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ثورة، حيث قال القائد العام للقوات المسلحة فى برقيته للرئيس: "تمر علينا ثورة 23 يوليو المجيدة، التى حمل لواءها القوات المسلحة لتعيد لمصر عزتها وكرامتها".

وذكرت الصحيفة أن القائد العام للقوات المسلحة أصدر توجيها لتهئنة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة ثورة يوليو ، مضيفة أن الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بعث ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية.

عسكريا، تناقلت صحيفة الأهرام نبأ تمكن عناصر من القوات البحرية فى نطاق الأسطول الجنوبى من إنقاذ طاقم "يخت شراعى" تعرض للجنوح على الشعب المرجانية فى مضيق تيران بخليج العقبة فجر أمس .. وأشارت الصحف إلى أن ذلك جاء فى إطار جهود القوات المسلحة فى دعم أعمال البحث والإنقاذ.

ونقلت الصحف عن المتحدث العسكرى العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ القول إنه وردت إشارة الاستغاثة من اليخت الذى يحمل الجنسية السويسرية وعلى متنه 10 أفراد "4 أفراد فرنسية وفردان سويسريان، وأسبانى، ودنماركى، وإنجليزى وأسترالى".

وأوردت الأهرام أن مصر أعربت - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، عن عميق القلق إزاء ما تم إعلانه بشأن تغيير وضعية منطقة "فاروشا"‬ بقبرص من خلال العمل على فتحها جزئيا، وذلك بما يخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر أكدت مطالبتها بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن فى هذا الشأن، وتجنب أى أعمال أحادية قد تؤدى إلى تعقيد الأوضاع وتزيد من مقدار التوتر، مع ضرورة الالتزام الكامل بمسار التسوية الشاملة للقضية القبرصية وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

ورصدت الصحف مظاهر احتفال المصريين بعيد الأضحى المبارك، ففى تقرير نشرته عبر صفحاتها، ذكرت صحيفة الأخبار أن "الخضرة والماء والوجه الحسن".. كانت كلمة السر فى صناعة الساعد للمواطنين المحتفلين بثانى أيام عيد الأضحى، حيث توافد الآلاف إلى المحافظات الساحلية، للاستمتاع بمياه البحر الفيروزية، خاصة مع موجة الحر التى تشهدها البلاد حاليا، فيما فضلت العائلات الحدائق والمتنزهات العامة؛ لقضاء أوقات مبهجة مع أفراد الأسرة والاستمتاع بسحر وجمال الطبيعة، بينما آثر الشباب التوجه إلى كورنيش النيل، الذى تزين وجهه الحضارى بالجمال فى القاهرة ومحافظات الدلتا.

وأبرزت الصحف انتشار قوات الأمن للدوريات فى ربوع مصر؛ لنشر الأمن وتأمن المواطنين، كما قامت الإدارات العامة للمرور بمختلف المحافظات بتحقيق السيولة المرورية فى مختلف الشوارع الرئيسية والفرعية، كما جرت إقامة العديد من غرف العمليات بالمحافظات لمتابعة أى طارئ لحظة بلحظة.

فيما أبرزت صحيفة المصرى اليوم أن الساعات الأولى من أول أيام عيد الأضحى فرحة آلاف الأسر بقرار الرئيس السيسى، العفو عن باقى العقوبة لـ 2075 نزيلا من ذويهم، بمناسبة العيد وثورة 23 يوليو.

وذكرت الصحيفة أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب رحبت بقرار الرئيس السيسى، الإفراج عن 2075 من النزلاء والعفو عن باقى العقوبة للمستحقين.

وذكرت صحيفة الأخبار أن المتحف المصرى الكبير شهد فى ثانى أيام العيد إقبالا كبيرا من الزوار الذين توافدوا عليه منذ الصباح لمشاهدة مقتنياته الأثرية الشهيرة، والحصول على متعة التجول بين أروقته المختلفة فى رحلة عبر الزمن القديم، والإحساس بعظمة الأجداد وتاريخهم المبهر، مشيرة إلى أن حديقة الحيوان بالجيزة زارها أكثر من 20 ألف زائر على مدار اليوم؛ ليصبح إجمالى ما استقبلته الحديقة خلال يومى العيد أكثر من 38 ألف زائر، وذلك وسط الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، ومراعاة عدم التكدس، وتوفير كواشف الحرارة على مداخل الحديقة.

وتحت عنوان "عيدية الرئيس تصل لأطفال كل دور الرعاية"، نقلت الصحيفة عن وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج القول إنه سيتم تطبيق نهج جديد فى التعامل مع جميع أطفال مصر فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بتسليمهم ملابس العيد ومنحهم عيدية صباح يوم عيد الأضحى المبارك.

وأشارت الصحيفة إلى تأكيد الوزيرة أن هذا التوجيه يشمل أكثر من 500 مؤسسة أيتام و30 مؤسسة دفاع اجتماعى ومؤسسات الأطفال ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية، وذلـك لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم وإظهار المشاعر الطيبة نحوهم، وطمأنتهم بأن وطنهم الحبيب حريص على رعايتهم من حق الرعاية وأنهم جزء مهم جدا هذا الوطن.

وواصلت الصحف متابعتها لمناسك الحج، وذكرت صحيفة الشروق - فى صدر صفحتها الأولى - أن المتعجلين من ضيوف الرحمن ينهون اليوم مناسك الحج، فيما قام حجاج بيت الله الحرام، أمس، برمى الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة فى أول أيام التشريق، وثانى أيام عيد الأضحى.

وأضافت الصحيفة أن الحجاج يقضون فى مشعر منى ليلة الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر من ذى الحجة، أو ليلتين لمن أراد التعجل، على أن يغادر منى قبل غروب الشمس ثم يؤدى طواف الوداع ويتحلل من الإحرام.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الداخلية السعودية إعلانها اكتمال المرحلتين الأولى والثانية من خطط الحج، بنجاح، فيما أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالى، عدم تسجيل أى إصابة بكورونا بين الحجاج حتى الآن.

وفى الشأن الصحى، نشرت صحيفة المصرى اليوم تحذير منظمة الصحة العالمية من سلالة جديدة لكورونا، أخطر مــن متحور دلتا، إذ قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن سلالة جديدة من كورونا قد تظهر فى العالم، وستصبح أكثر خطورة من متحور دلتا.

ونقلت الصحيفة عن جيبريسوس قوله - متحدثا فى الدورة 138 للجنة الأوليمبية الدولية - إن هدف المنظمة الرئيسى فى مجال مكافحة فيروس كورونا تطعيم 70 % من السكان فى كل دولة بحلول سبتمبر القادم.

رياضيا، أوردت صحيفة الشروق أن منتخب مصر الأوليمبى يفتتح مشواره فى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية، التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو، فى التاسعة والنصف صباح اليوم، بتوقيت القاهرة، بمواجهة من العيار الثقيل أمام إسبانيا، على ملعب سـابـورو دومى، وذلك بعد غيابه عن الدورة الأوليمبية السابقة.

وذكرت الصحيفة أن منتخب مصر يأمل فى الحصول على ميدالية أوليمبية لأول مرة فى منافسات كرة القدم، بعدما حل رابعا فى دورتى 1928 و1964، إلى جانب الإخفاق فى عبور دور الثمانية فى دورة، مشيرة إلى أن المنتخب الوطنى للأوليمبياد تأهل بعد حصوله على لقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، والتى أقيمت فى مصر فى نوفمبر 2019، فيما تأهل منتخب إسبانيا بعد تتويجه أيضا ببطولة أوروبا تحت 21 عاما فى نفس العام. وكانت آخر مباريات المنتخب الوطنى بالأوليمبياد عندما واجه نظيره اليابانى فى 4 أغسطس ۲۰۱۲ بدورة لندن، وودع التدريب الأخير للفراعنة قبل مواجهة المنافسات حينها من الدور ربع النهائى بهزيمة ثلاثية نظيفة.