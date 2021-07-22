/641570/قبل-إفتتاح-مواجهات-الفراعنة-في-طوكيو2020-كل-ما-تريد-معرفته-عن-مشاركة-مصر-في-الأولمبياد-تشكيل-مباراة-إسبانيا-وجدول-المواعيد-القادمة

تنطلق بعد قليل مباراة المنتخب الوطني الأولمبي ومنتخب إسبانيا، ضمن منافسات دور المجموعات من دورة الأالعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على قناة bein sport المفتوحة، ويعلق على المباراة راؤوف خليف، ويعرض دوت الخليج تفاصيل المباراة:

يرتدي منتخبنا الأولمبي في مباراته أمام منتخب إسبانيا، القميص الأحمر والشورت والجورب الأسودين، بينما يرتدي منتخب إسبانيا الطاقم الأبيض بالكامل، في المباراة التي ستجمع المنتخبين غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة ونصف صباح بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

يبدأ منتخبنا الوطني بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم العراقي - أسامة جلال - أحمد حجازي - محمود الونش - أحمد فتوح.

في خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ، رمضان صبحي- أحمد ياسر ريان

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.

قائمة المنتخب الأولمبي

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

في خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

في خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.