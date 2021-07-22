/641572/غيابات-وإصابات-أسباب-تصعب-من-مهمة-الأهلى-أمام-البنك-الأهلي-فى-الدوري

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم أمام فريق البنك الأهلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السايعة مساءً، ضمن مؤجلات من الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري الممتاز 2021، وتقام علي استاد السلام ،ويمتلك الأهلي 51 نقطة في المركز الثانى بفارق 10 نقاط عن الزمالك متصدر الدوري المصري ويتبقى للفريق الأحمر 4 مباريات لمعادلة مباريات الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يخوض الأهلي مباراته ضد البنك الأهلي، وفي صفوفه 8 غيابات بينهم سداسي المنتخب الأولمبي المشارك في أوليمبياد طوكيو، بالإضافة إلى الثنائي حسين الشحات ووليد سليمان اللذان يعانيان من الإصابة.

مشاركة علي لطفي

مشاركة الحارس البديل علي لطفي مكان محمد الشناوي الذي سيشارك مع المنتخب الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو 2020 قد لا تكون في مصلحة المارد الأحمر، خاصةً أن الحارس الثاني ارتكب العديد من الأخطاء القاتلة في مباريات سابقة عندما شارك مع المارد الأحمر.

الفوز بالبطولة الأفريقية

تتويج الأهلي بالبطولة الأفريقية قد تؤثر بالسلب على أداء الفريق في مباراته ضد البنك الأهلي الذي سيحاول البحث عن مفاجأة مدوية من أجل حصد نقطة على الأقل من المارد الأحمر.

نتيجة الدور الأول

تعادل الأهلي سلبيا مع البنك الأهلي في الدور الاول سيجعله تحت ضغط ضرورة تحقيق الفوز في مباراة الدور الثاني وهذا سيصعب مهمته في لقاء اليوم.

عدم فقدان نقاط جديدة

الأهلي مطالب بضرورة تحقيق الانتصار وعدم فقدان أي نقاط جديدة لتصعب مهمته في منافسة الزمالك على لقب الدوري، وهذا سيجعل المارد الأحمر تحت ضغط شديد لتحقيق الفوز على البنك الأهلي.

وجاءت قائمةالأهلي على النحو التالي

حراسة المرمى: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمود متولي وياسر إبراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمد هاني وعلي معلول ومحمود وحيد.

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمود عبدالمنعم "كهربا" ومحمد مجدي "أفشة" وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن ووالتر بواليا ومحمد شريف.

اخر مواجهات

والجدير بالذكر أن حقق النادي الأهلي الفوز علي فريق كايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال إفريقيا بنتيجة 3/0.