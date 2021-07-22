/641573/تشكيل-هجومي-لمنتخب-إسبانيا-في-مواجهة-منتخبنا-الوطني

أعلن المدير الفني الإسباني التشكيل الرسمي للماتادور لاروخا في مواجهة مصر في المباراة المقرر إنطلاقها في تمام التاسعة والنصف من صباح اليوم ضمن منافسات أولمبياد طوكيو، ويستعرض دوت الخليج تشكيل الإسبان.

تشكيل إسبانيا لمواجهة مصر

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: أوسكار مينجويزا، إريك جارسيا، باو توريس، خوان ميراندا.

خط الوسط: كارلوس سولير، ماركو أسينسيو، بيدري جونزاليس.

خط الهجوم: داني أولمو، ميكيل أويارزابال، رافا مير.

أعلن شوقي غريب تشكيل المنتخب الأولمبي لكرة القدم لمواجهة إسبانيا في إولى مباريات الفراعنة الصغار بأولمبياد طوكيو المقامة في العاصمة اليابانية، والتي تنطلق فعالياتها اليوم الخميس، على ان تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، ويعرض دوت الخليج التشكيل الرسمي لمنتخبنا الوطني في مباراته أمام إسبانيا:

التشكيل الرسمي للمنتخب الوطني الأولمبي في مواجهة إسبانيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي. في خط الدفاع: كريم العراقي - أسامة جلال - أحمد حجازي - محمود الونش - أحمد فتوح. في خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور. في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ، رمضان صبحي- أحمد ياسر ريان. بدلاء مصر أمام إسبانيا اليوم في أولمبياد طوكيو ويجلس على دكة بدلاء الفراعنة : "محمد صبحي، أحمد حمدي، كريم فؤاد، صلاح محسن، إبراهيم عادل، أحمد رمضان، ناصر منسي".

فيما تم استبعاد كلاً من: محمد عبدالسلام وناصر ماهر وجاد وعبدالرحمن مجدي من قائمة المباراة. مواجهة من العيار الثقيل تنتظر منتخبنا الأولمبي أمام إسبانيا يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع منتخب إسبانيا، غدا الخميس، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء على قناة بي إن سبورت المفتوحة.

يرتدي منتخبنا الأولمبي في مباراته أمام منتخب إسبانيا، القميص الأحمر والشورت والجورب الأسودين، بينما يرتدي منتخب إسبانيا الطاقم الأبيض بالكامل، في المباراة التي ستجمع المنتخبين غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة ونصف صباح بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

قائمة المنتخب الأولمبي

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

في خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

في خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.