/641574/التشكيل-الرسمي-لمواجهة-مصر-وإسبانيا-في-أولمبياد-طوكيو

استقر كل من، شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، ولويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأولمبي، على تشكيل فريقهم في المباراة التي تجمعهم بعد قليل، ضمن منافسات دور المجموعات من دورة الأالعاب الأولمبية والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء على قناة bein sport المفتوحة، ويعرض دوت الخليج تشكيل المنتخبين في مواجهة اليوم:

التشكيل الرسمي للمنتخب الوطني الأولمبي في مواجهة إسبانيا في حراسة المرمى: محمد الشناوي. في خط الدفاع: كريم العراقي - أسامة جلال - أحمد حجازي - محمود الونش - أحمد فتوح. في خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور. في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ، رمضان صبحي- أحمد ياسر ريان. تشكيل إسبانيا لمواجهة مصر في حراسة المرمى: أوناي سيمون. في خط الدفاع: أوسكار مينجويزا، إريك جارسيا، باو توريس، خوان ميراندا. في خط الوسط: كارلوس سولير، ماركو أسينسيو، بيدري جونزاليس. في خط الهجوم: داني أولمو، ميكيل أويارزابال، رافا مير. انطلاق أولمبياد طوكيو انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، اليوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم. قائمة المنتخب الأولمبي في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد في خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي. في خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر. في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.

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