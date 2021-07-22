تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي فى الدوري

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حسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملامح تشكيل الأهلي المتوقعأمام البنك الأهلي، في المباراة المقرر انطلاقها مساء غدًا الخميس على استاد “الأهلي WE السلام” ضمن مؤجلات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتأتي أبرز ملامح تشكيل الأهلي المتوقع ضد البنك الأهلي في الدوري، ظهور علي لطفي بسبب مشاركة محمد الشناوي في أولمبياد طوكيو 2020 مع المنتخب الأولمبي، كما من المتوقع عودة محمد هاني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد البنك الأهلي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي في الدوري

في حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف «ياسر إبراهيم»، بدر بانون، محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، آليو ديانج «حمدي فتحي»، محمد مجدي قفشة

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا، جونيور أجايي، محمد شريف

ومن المتوقع أن يجري موسيماني عدد من التغييرات في تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي، بسبب غياب 6 لاعبين من قوام الأهلي للمشاركة مع المنتخب الوطني الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، حيث يشارك كل من محمد الشناوي، طاهر محمد طاهر، أكرم توفيق، صلاح محسن، ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام في أولمبياد طوكيو.

كما يغيب عن تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي، كلا من وليد سليمان وحسين الشحات بسبب الإصابة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ويستضيف فريق النادي الأهلي نظيره البنك الأهلي، في تمام الساعة السابعة مساء الغد على استاد «الأهلي WE السلام»، ضمن مؤجلات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الأهلي والبنك الأهلي على قناة أون تايم سبورتس 1.

وجاءت قائمةالأهلي على النحو التالي

حراسة المرمى: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمود متولي وياسر إبراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمد هاني وعلي معلول ومحمود وحيد.

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمود عبدالمنعم "كهربا" ومحمد مجدي "أفشة" وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن ووالتر بواليا ومحمد شريف.