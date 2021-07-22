سوسن حافظ لـ دوت الخليج: الدولة تسعى من خلال حياة كريمة حل مشاكل تراكمت على مدار ٧٠ عام

/641575/سوسن-حافظ-لـ-تحيا-مصر-الدولة-تسعى-من-خلال-حياة-كريمة-حل-مشاكل-تراكمت-على-مدار-٧٠-عام

أشادت النائبة سوسن حافظ، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع القومي حياة كريمة،مؤكدة أنه من أهم المشروعات التنموية لتطوير وتنمية الريف المصري.

حياة كريمة

وأشارت النائبة سوسن حافظ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إلى أن مبادرة حياة كريمة تعد جزءا من خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، موضحة أن المشروع يراعى التكامل بين مختلف أبعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية لتحقيق نمو اقتصادى مرتفع.

تطوير قرى الريف المصري

وقالت النائبة سوسن حافظ عضو مجلس النواب، إن حياة كريمة ليست مبادرة لدعم فئة بعينها و لكنها تهتم بالفئات الأكثر احيتاجا، لافتة إلى أن الهدف منها هو الارتقاء بحياة المواطنين من حيث مستوى الخدمات اليومية التي يتم تقديمها من قبل الدولة، بالاضافة الى الاهتمام بكل ما يرتبط بالحياة في القرى والمدن والأحياء الصغيرة.

وأوضحت سوسن حافظ، أن الدولة تسعي جاهدة لحل مشاكل تراكمت وتفاقمت على مدار ٧٠ عامًا و هدفها توفير مياه ه وكهرباء و الصرف الصحي والغاز الطبيعي و التدخلات الاجتماعية، فضلا عن توفير سكن كريم وبرامج لتدخلات عديدة وتنمية اقتصادية وتوفير فرص عمل ورفع كفاءة الطرق .

منظمات المجتمع المدني

وأكدت النائبة سوسن حافظ، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنظمات المجتمع المدني للمشاركة في مبادرة "حياة كريمة هي فرصة تاريخية لمنظمات المجتمع المدني من أجل الانضمام للمبادرة، موضحة كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك آلية لتنفيذ ذلك من خلال إنفاق جهة واحدة على تنفيذ المشروع من خلال صندوق "دوت الخليج".