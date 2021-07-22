/641582/بالقائم-الأيسر-للشناوي-التعادل-السلبي-يحسم-الشوط-الأول-من-مباراة-مصر-وإسبانيا

انتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني الأولمبي ومنتخب إسبانيا، بنتيجة 0/0، في المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات أولى مباريات دور المجموعات من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا بتوقيت القاهرة، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

بدأت المباراة بضغط متواضع من قبل منتخب إسبانيا، ولكن نجح دفاع المنتخب الوطني الأولمبي في التصدي للعديد من الكرات، ومنع لاعبي المنتخب الإسباني من الوصول إلى مرمى محمد الشناوي، وبدأ منتخبنا الأولمبي في بناء الهجمات، وسدد أحمد ياسر ريان أول تسديده ولكن تصدى لها حارس منتخب إسبانيا، ثم أحرز مهاجم منتخب إسباني كرة قوية ارتضمت بالقائم الأيسر لمحمد الشناوي، ثم ردت مرة أخرى للاعب منتخب إسبانيا وأحرزها بعيدا عن المرمى، واشترك طاهر محمد طاهر مع مداف إسبانيا في كرة سددها طاهر وابتعدت عن مرى إسبانيا، ولكن الحكم عاد للفار، وحصل طاهر على البطاقة الصفراء.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تشكيل منتخب مصر في مواجهة إسبانيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم العراقي - أسامة جلال - أحمد حجازي - محمود الونش - أحمد فتوح.

في خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ، رمضان صبحي- أحمد ياسر ريان.

تشكيل إسبانيا لمواجهة مصر

في حراسة المرمى: أوناي سيمون.

في خط الدفاع: أوسكار مينجويزا، إريك جارسيا، باو توريس، خوان ميراندا.

في خط الوسط: كارلوس سولير، ماركو أسينسيو، بيدري جونزاليس.

في خط الهجوم: داني أولمو، ميكيل أويارزابال، رافا مير.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.